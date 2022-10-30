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黃敏惠競總成立6千人湧入　朱立倫、盧秀燕到場力挺拚連任

▲▼黃敏惠競選總部成立 現場湧近6千名支持者力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼黃敏惠競選總部成立 現場湧近6千名支持者力挺 ，朱立倫、盧秀燕陪同大進場。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

爭取連任的嘉義市長候選人黃敏惠於29日晚間，在嘉義文化公園舉行競選總部成立大會，6千名支持者湧入會場。黃敏惠上台演說，向選民說明未來願景，也邀請國民黨黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、嘉義縣長候選人王育敏、江啟臣立委、曾銘宗立委、李德維立委、翁重鈞立委等人也輪番上台助講，向民眾喊話繼續支持黃敏惠，力拚團結勝選的決心。

▲▼黃敏惠競選總部成立 現場湧近6千名支持者力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

　「我自己也在選舉，不過我今天專程來嘉義，為最好的首長之一黃敏惠來站台。」盧秀燕說，黃敏惠不但很會建設，而且很會持家，「我自己在當市長，內行的就看得懂。」盧秀燕說，一個城市如果要花很多錢才去建設，不算厲害，因為債留子孫，嘉義市連續三年沒有公共債務，實在很了不起，很少看到那麼會持家理財的市長。

▲▼黃敏惠競選總部成立 現場湧近6千名支持者力挺 。（圖／記者翁伊森翻攝）

盧秀燕也說，黃敏惠任內，不只燈亮、路平、水溝通，污水下水道更是前一任的十一倍，她稱讚黃敏惠不只會建設，還會做良心工程，更特別會推銷嘉義市，嘉義市人口不多，但卻承辦全國的設計展，十天內進入嘉義市參觀的有兩百八十萬人，是十個嘉義市的人口，「包括我本人在內，幾乎整個台中市的人口都到嘉義來了！」而全國唯一全電的市內公車也只有嘉義市，「黃敏惠做得那麼好，讓城市有光榮感。」盧秀燕懇託大家將票投給黃敏惠，讓台中和嘉義市，兩個姐妹市一起結合，將共同生活圈變大，讓兩個城市一起變更好。

　「民主聖地嘉義市，有最好的市長，第一名的市長。」朱立倫表示，每一次來嘉義市，看到敏惠跟家家戶戶、每一個店家都相處得像自己家人一樣。他稱讚黃敏惠是台灣、甚至是全世界最好的媽媽市長。朱立倫也說，民進黨無法透過民主的方式贏過黃敏惠，但是會透過抹黑的手段來攻擊黃敏惠。朱立倫也說，從台灣頭到台灣尾，國民黨都提名中道、理性、務實、愛台灣的候選人，黃敏惠就是其中的代表，他在現場拜託偉大民主聖地的每一位市民，要支持黃敏惠。「這才是真正的民主，這麼好的五星市長請大家一定要支持，李俊俋跟黃敏惠真的沒得比。」朱立倫說，每一票都很關鍵，請各縣市的嘉義市民一定要回來投票，讓嘉義女兒撐起一片藍天。

　披上彩帶的黃敏惠在大戰旗護衛下，由朱立倫及盧秀燕陪同大進場，短短的一段路卻走了近15分鐘，沿途受到許多民眾簇擁，支持者爭相握手，場面熱烈，令黃敏惠十分感動。在所有貴賓上台推薦之後，黃敏惠也上台向選民表達她對未來嘉義市的執政願景。「嘉義是民主聖地，感謝四年前市民做出智慧的決定，不讓城市發展停滯，而是選擇讓嘉義市不止步。」黃敏惠感動的說，四年前她看見嘉義市民的需求，因此再次勇敢挺身而出，她曾承諾大家要拼經濟，如今數字會說話，這四年已成功翻轉嘉義市失落的四年頹勢，民進黨執政四年，每年約減少150億營利事業銷售額，四年減少600億，成績慘不忍睹。黃敏惠說，在她這四年執政下，雖遭疫情重創經濟，但營利事業銷售額不但沒有下降，更年年創新高，增加221億，八年一增一減，差異近800億，讓嘉義市經濟從谷底再攀高峰。

　黃敏惠也說，感謝所有市民朋友的努力，讓嘉義市這四年在各項評比中都有很好的成績，成功讓嘉義市從吊車尾變成火車頭，包括2020幸福城市全國第一，2021施政滿意度全國第一，2022年遠見五星市長。「世世代代好徛起，大大小小攏佮意。」黃敏惠也說，執政以來最大的願景，就是全齡共享，世代宜居，我們成功帶動在地經濟，未來嘉義市更將是台灣新都心。

　黃敏惠也提到，嘉義市附近有那麼多園區，嘉義市要做為附近園區的生活圈，要先把三橫三環三縱的路網做好，還有最重要的輕軌。黃敏惠在現場更激昂的表示，全國高鐵站都有對外的軌道，為什麼只有嘉義市沒有，「為什麼？為什麼只有嘉義市沒有？」黃敏惠也強調，鐵路高架化全額負擔要中央不要跳票，她說，為什麼要一直向中央要錢，48億可以做多少事，不僅可以達到嘉義市的西區大發展、東區大進步，甚至還要打造樂齡勇壯城，提升醫療品質。

　活動最後也由朱立倫授旗給黃敏惠，現場戰鼓齊鳴，各個後援會也旗幟招展。黃敏惠站在台上熱淚盈眶，「有人說，我做很久，但不是久不久的問題，是有沒有心的問題，施政不能靠實驗，而是要靠經驗，要有足夠的熱情。」黃敏惠激動地說，現在是關鍵的時刻，嘉義市一定要再提升，市民的一票是關鍵的選擇，讓嘉義市再拼一次。黃敏惠說，她不是為了個人，而是為了嘉義市更好的選擇，希望嘉義市民一起「戰」起來，一同選出真正為嘉義市做事的人，和大家創造嘉義市的幸福未來。

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