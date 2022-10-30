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上千人出席百工百業後援會　陳時中宣布投票密碼：1x1x2x6=12

▲▼上千人出席百工百業後援會 陳時中宣布投票密碼：1x1x2x6=12。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲上千人力挺陳時中。（圖／陳時中競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中昨（29日）與民進黨主席暨總統蔡英文一同出席「2022陳時中競選市長百工百業後援會成立大會」，自8月9日內科園區產業後援會成立以來，百工百業後援會是第33場由台北市產業、社團所成立的後援會，現場有1200位百工百業的領導代表出席，象徵他們所屬的產業、團體全力支持陳時中。

▲▼上千人出席百工百業後援會 陳時中宣布投票密碼：1x1x2x6=12。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中昨天宣布投票密碼「1x1x2x6=12」。（圖／陳時中競選辦公室提供）

現場出席貴賓包含陳時中競選總部主委／前副總統陳建仁、行政院副院長沈榮津、陳時中競選市長後援會總會長／總統府資政顏志發、陳時中競選市長後援會副總會長／國策顧問陳茂仁、競選總部總幹事／立委吳思瑤、競總發言人／立委莊瑞雄、立委吳玉琴、張宏陸。此外，行政院長蘇貞昌也特別錄製影片，支持陳時中。

現場也邀請百工百業職人爐鍋咖啡烘焙事業負責人盧郭杰和、台北市職業總工會理事長鄭力嘉、藥師王明媛代表致詞，代表百工百業的活力與對陳時中的支持。

陳時中競選市長後援會總會長／總統府資政顏志發表示，感謝百工百業長期的支持，台北市這24年來沒什麼建設，陳時中腳踏實地、把事做好、不會作秀，今天大家一定要全力支持陳時中，把陳時中送到台北市政府去，他一定會把台北市建設得很好。

陳時中競選總部主委／前副總統陳建仁表示，陳時中認真提出12大方向的政策，過去有人說台北很多建設都沒辦法進步，但陳時中不放棄，未來陳時中當選市長，一定會和中央配合，讓台北市越來越好，讓子孫可以活在一個幸福美滿的都市。

陳建仁也表示，現在是台北的轉機，只要我們選出一個肯做事、肯打拚的市長，台北可以更好。現在這位市長需要我們來挺他。陳建仁呼籲大家，一同相挺陳時中，陳時中是唯一適合把台北市帶到全世界，讓台北發展的市長。

陳時中首先感謝現場站出來挺他的百工百業朋友們。過去這幾年，在防疫過程，政府做了很多努力，但每次做的決定，他都知道對大家一定都有受苦之處，他也趁這個機會向大家說聲抱歉，讓大家不方便、讓大家受苦。不過，他也表示，這些事情總是會過去，大家一起努力，現在已經看到疫情的曙光，這是非常不簡單的成就。而他過去擔任5年多的衛福部長，在中央執行很多政策，未來4年、8年都會把中央政策執行好，讓台北發光發亮。

陳時中表示，之前他說被人罵了也稍微會痛，現在又有人說他不能感到痛，他認為他只是心中覺得不服，大家努力對抗病毒，在國際上也取得相當好的成績，但現在卻被當成病毒打。他希望大家在這次選舉支持他，讓他平反，讓大家知道我們在做對的事情，也讓他以後可以做更多事情，讓台北更好。

陳時中提到，今天管碧玲委員跟他說，事情要講清楚，因為對手現在的策略是「三人成虎」，蔣萬安、黃珊珊和柯文哲3人互相交叉掩護，輪流攻擊他，打到讓人覺得是真的。他也提到，百工百業都出來挺他，昨天年輕人的社群之夜也很熱鬧，年輕人也都很挺他，掃街的時候也很多人擁抱他、跟他握手，網路正聲量也是第一名，說他民調最後一名，誰相信？因此，他要拜託大家，不要讓對方這種三人成虎的策略矇騙。

陳時中表示，12號真的是天選之號，過去市長選舉沒有到12號，這次一出現，就被他抽到，這也代表他在台北12區，區區都要拚、區區都要做好、區區都要有感覺。他提到，他有一個綽號叫「時鐘」，時鐘12小時一直跑，代表他隨時都會把市民服務做好，而他也會用12萬分感激的心感謝大家的相挺、用12萬分的努力把市政做好。

最後，陳時中也宣布一個密碼，1x1x2x6等於12，請大家11月26日，投12號陳時中一票、民進黨提名市議員一票，並支持18歲公民權。民主進步黨是認真要把權利還給18歲公民，讓它們能夠有投票權，越多人參與政治，投票之後就有越多人覺得對社會有責任，讓社會越來越好、越來越進步。他呼籲，為了台灣的下一代、下下一代，18歲公民權一定要讓它成功。

蔡英文致詞時稱讚陳時中一切以人民為優先，只要能為大家多做一點，他累一點沒關係；只要能讓大家更幸福一點，他辛苦一點也沒關係。這幾年來，大家看到，陳時中坐鎮在指揮中心最前線，他冷靜沉著，遇到沒道理的指責，他也不太主動去辯駁。他願意做別人做不來的事情，也願意承擔起，別人不願意承擔的責任，我們才能夠一起守住疫情，這就是「責任來，我就扛」。

蔡英文表示，過去兩年多的難關，陳時中都挺過來了，台灣也挺過來了。我們一起給陳時中，最大的鼓勵、最大的支持，「台北12區，全挺陳時中」，大家一起加把勁、一起繼續拚，所有百工百業的朋友，不只自己要出來投，還要告訴所有的家人朋友，一起出來投，幫陳時中衝高票，衝得比蔡英文的得票還要高。

▲▼上千人出席百工百業後援會 陳時中宣布投票密碼：1x1x2x6=12。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▲陳時中百工百業後援會落幕，黨籍市議員候選人與會力挺。（圖／陳時中競選辦公室提供）

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