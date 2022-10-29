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快訊／foodpanda「刷卡訂單離奇消失」！業者急回應：不會扣款

▲熊貓外送員。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

▲熊貓今（29）日晚間傳出當機狀況，不少民眾下訂刷卡後「訂單離奇消失」。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／台北報導

熊貓外送「foodpanda」今（29）日傳出當機情況，不少民眾反應訂單完成刷卡後「訂單竟直接消失」，且無法聯繫客服，對此，業者也緊急回應，目前有部分訂單於結帳時傳送失敗，團隊正積極排除問題中；未成功訂購的訂單不會自消費者信用卡請款，請消費者放心。

本站報導《快訊／熊貓foodpanda大當機！刷卡後「外送訂單消失」受害者一堆》指出，有網友在PTT發文表示，他29日晚間訂餐、刷卡後，App內的訂單竟離奇消失，且客服無法聯繫，歷史訂單也無法查詢，讓他不可置信地發文詢問，「是他們系統掛了嗎...」。

新聞一出也釣出許多遇到同樣狀況的苦主，紛紛留言「訂了兩次，還以為是我手機壞了」、「天啊，我刷付訂兩家都不見」、「現主時...很餓啊！」

針對今（29）日晚間訂單消失一事，foodpanda緊急回應，目前有部分訂單於結帳時傳送失敗，團隊正積極排除問題中；未成功訂購的訂單不會自消費者信用卡請款，請消費者放心。

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