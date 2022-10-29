媽媽餵奶餵到睡著　6周大女嬰「從身上滑落」墜地摔死

▲ 出生僅6周的女兒從媽媽懷中滑落，墜地而死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦去年發生一起悲劇，一名母親抱著出生僅6周的女兒，在沙發上餵奶後睡著，女兒便從她懷中滑出，墜落地面，直到父親半夜醒來才發現，趕緊將女兒送醫，搶救後仍宣告不治。

根據《太陽報》，倫敦伍利奇（Woolwich）一名女嬰莉莉瑪莉（Lilly-Marie Tina Harris）本來是個健康寶寶，卻在出生6周後不幸去世。她的母親去年2月1日抱著莉莉瑪莉，在沙發上以奶瓶餵奶，女兒約午夜時在母親懷中睡著，父母隨後也跟著入睡，直到父親凌晨將近3時驚醒，才發覺女兒從母親手中滑出，摔落在地，立刻將老婆叫醒。

他們注意到女兒狀況不對，凌晨3時5分叫救護車。莉莉瑪莉緊急送醫時處於心臟停止狀態，到院後恢復自主循環，但心跳非常慢且沒有呼吸，電腦斷層掃描顯示大腦嚴重缺氧。她隨後被轉院，注射腎上腺素並進一步檢查，但仍然沒有反應，最終於3日上午宣告死亡。

經過仔細驗屍，她的死因被認為是在與成人近距離且不安全的睡眠環境下，導致大腦及脊隨受到廣泛且瀰漫性缺血所影響。助理驗屍官哈雷特（Fleur Hallet）認為，這起事件不受人為控制，判定莉莉瑪莉為意外死亡。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》