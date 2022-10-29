好友相約喝酒禦寒！直接躺路邊睡覺　醉男：以為到家了

▲▼天雨又冷，男子喝醉竟睡在路邊。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日天冷了，花蓮楊姓日前與好友相約喝酒禦寒，幾杯黃湯下肚喝醉了，走在回家的路上一陣酒氣衝上腦門，竟然直接倒地就睡，直到深夜2名員警執行巡邏勤務發現，男子被喚醒後直說：「怎睡在這裡，以為到家了」。並堅持自己能走回家不需員警送，結果2名員警不放心，還是用巡邏車將男子送回家。

花蓮縣警察局玉里分局崙天派出所副所長王文進、警員李俊龍日前執行20至22時聯合查察勤務，巡經崙天下部落時，眼尖的王副所長發現1位民眾竟躺在道路，隨即請李員將車輛停放一旁並開啟警示燈。

員警下車查看，接近喚醒發現濃濃酒氣撲鼻而來，研判男子應是單純酒醉，在喚醒男子後問明原由，副所長王文進查看四周無人車往來，由於接近深夜所以人煙稀少，但擔心楊男滯留道路上釀成意外，於是便攙扶楊民上巡邏車將其平安載返家。

楊男後表示，近日天氣寒冷於是與朋友相約前往部落雜貨店內飲酒禦寒，因為相聚氣氛歡樂而貪杯過量，三杯黃湯下肚卻不勝酒力，以為自己住家已經到了，於是倒臥在馬路上，頻頻向警方表示不好意思，自己會趕快回家。

▲員警擔心男子滯留路邊發生危險，堅持載送男子回家。



副所長王文進說明，經查看四周無人車往來，由於接近深夜所以人煙稀少，因擔心民眾滯留於道路上惟恐危害個人身體安全，另外用路人行經若未加以注意，恐釀成意外發生，於是便攙扶楊民上巡邏車將其平安載返家。返家後楊民感謝員警即時給予協助，才避免可能發生的交通或意外事故。



玉里分局分局長温基興表示，警察工作維護社會、治安，為民服務更不遑多讓，此次員警主動積極給予民眾協助避免遭到意外，堪稱員警之楷模，值得嘉許。在此溫馨提醒民眾飲酒絕對要適量，且不得酒後駕駛動力交通工具及慢車（腳踏車），另酒後應找代駕、親友接送或者搭乘計程車返家，千萬不要拖著無力的身軀強行返家，以防止意外及交通事故的發生。