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大業國中萬聖節制定「愛海行動宣言」　呼籲愛海洋

▲▼ 嘉市大業萬聖節「就是愛海不搗蛋! 」鏈結SDGS呼籲愛護海洋 。（圖／大業國中提供）

▲▼ 嘉市大業萬聖節主題「就是愛海不搗蛋! 」鏈結SDGS呼籲愛護海洋 。（圖／大業國中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市大業國中今日舉辦萬聖節課程活動，校園出現「清一色海洋生物」，學生扮演海龜鬼、海豚鬼，拿著大聲公以行動劇方式，訴說如何因為人為的破壞、垃圾、自私、貪婪而「冤死」大海，並透過小組討論、對話、約定、實踐，制定出「愛海行動宣言」，呼籲全校與民眾一起守護海洋。

▲▼ 嘉市大業萬聖節「就是愛海不搗蛋! 」鏈結SDGS呼籲愛護海洋 。（圖／大業國中提供）


教學團隊與外師Eric設計萬聖節動態懸疑劇，以「Who killed the turtle?」引導孩子們找出殺手，原來殺手是每次喝水喝果汁，都要用吸管的「嫌犯」，藉此引導孩子們，少用塑膠用品，實踐無塑日常，不但可以做環保，還可以拯救海龜。

▲▼ 嘉市大業萬聖節「就是愛海不搗蛋! 」鏈結SDGS呼籲愛護海洋 。（圖／大業國中提供）


大業國中發展實驗創新課程，以萬聖節為主題，結合海洋教育，符應SDGS第14 項life below water,英語課中，教師引導孩子討論並羅列出可達成的每週愛海行動，實踐度達百分百的小隊，校方授與「愛海榮譽徽章」，藝文課運用廢棄物裝扮「海洋生物鬼魂」，綜合課練習如何以行動劇向民眾宣導愛海宣言，是跨域整合的創新實踐課程。

▲▼ 嘉市大業萬聖節「就是愛海不搗蛋! 」鏈結SDGS呼籲愛護海洋 。（圖／大業國中提供）
校長陳明君說，有別於萬聖節熱鬧遊街與裝扮，大業國中結合海洋教育，給孩子耳目一新的學習饗宴，以學生為主角，深入學生的學習經驗，以學生的角度設計跨域課程，是實驗創新課程的核心。


家長會長黃俊文帶來萬聖節糖果，發給所有因為人類任意丟棄垃圾而致死的海洋生物，並協同老師學生開車，充當宣傳車，載著孩子們到國小去宣導愛海行動，獲得熱烈的討論與迴響。

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