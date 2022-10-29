限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

▲7-11「CITY PRIMA精品美式」限時3天買1送1 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

迎接萬聖節到來，就有超商推出一系列優惠，其中，愛喝咖啡的你有福了，限時3天購買「精品美式」可直接享買1送1，指定4大咖啡飲品則有「第2杯10元」優惠，絕對要把握便宜喝。另外，門市還有購買指定三角飯糰任選2件送茶葉蛋1顆、熱狗／大亨堡全品項任選第2件5折等活動。

7-11祭出超狂咖啡優惠，即日起至10/31止，只要至7-11精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式（冰／熱）即可享「買1送1」；同時間若購買指定CITY飲品同品項、同價位可享「第2杯10元」，品項包含熱脆酷摩卡咖啡(中)、冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、冰皇家伯爵紅茶拿鐵(大)、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶。

另外，即日起至10/30止，7-11門市還有「六日好康價」活動，三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆(可+8元升級所長茶葉蛋)、熱狗/大亨堡全品項任選第2件5折、21Plus雞胸肉(咖哩/桃木燻雞/椒麻)任選第2件79折、蛋黃奶香麵包第2件10元、卡士達半月燒第2件6折、韓國MilkBaobab身體乳500ml(白麝香/寶寶香)特價390元、現蒸地瓜全品項第2件5折(限部份門市販售)。

▲必勝客同志遊行送「愛心比薩」 。（圖／必勝客提供）

台灣同志大遊行今（29）日正式登場，人氣速食品牌「必勝客」今年再度打造「有愛必勝愛心比薩」，特意使用愛心造型的獨家帕瑪森餅皮，搭配經典美式臘腸、莫札瑞拉起司，打造成1顆紅色愛心造型比薩，暖心又可愛。

且今年採「只送不賣」方式提供，只要於遊行日當天於必勝客攤位以「6人一組」拍照打卡，就可以免費獲得「有愛必勝比薩」1個，同步還送100%可回收的「有愛必勝彩虹環保扇」，數量有限、送完為止。