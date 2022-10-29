　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11「CITY PRIMA精品美式」限時3天買1送1 。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

迎接萬聖節到來，就有超商推出一系列優惠，其中，愛喝咖啡的你有福了，限時3天購買「精品美式」可直接享買1送1，指定4大咖啡飲品則有「第2杯10元」優惠，絕對要把握便宜喝。另外，門市還有購買指定三角飯糰任選2件送茶葉蛋1顆、熱狗／大亨堡全品項任選第2件5折等活動。

7-11祭出超狂咖啡優惠，即日起至10/31止，只要至7-11精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式（冰／熱）即可享「買1送1」；同時間若購買指定CITY飲品同品項、同價位可享「第2杯10元」，品項包含熱脆酷摩卡咖啡(中)、冰脆酷摩卡咖啡(大)、熱皇家伯爵紅茶拿鐵(中)、冰皇家伯爵紅茶拿鐵(大)、冰黑糖珍珠撞奶、冰／熱經典純奶茶。

另外，即日起至10/30止，7-11門市還有「六日好康價」活動，三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆(可+8元升級所長茶葉蛋)、熱狗/大亨堡全品項任選第2件5折、21Plus雞胸肉(咖哩/桃木燻雞/椒麻)任選第2件79折、蛋黃奶香麵包第2件10元、卡士達半月燒第2件6折、韓國MilkBaobab身體乳500ml(白麝香/寶寶香)特價390元、現蒸地瓜全品項第2件5折(限部份門市販售)。

▲▼必勝客同志遊行送「愛心比薩」 。（圖／業者提供）

▲必勝客同志遊行送「愛心比薩」 。（圖／必勝客提供）

台灣同志大遊行今（29）日正式登場，人氣速食品牌「必勝客」今年再度打造「有愛必勝愛心比薩」，特意使用愛心造型的獨家帕瑪森餅皮，搭配經典美式臘腸、莫札瑞拉起司，打造成1顆紅色愛心造型比薩，暖心又可愛。

且今年採「只送不賣」方式提供，只要於遊行日當天於必勝客攤位以「6人一組」拍照打卡，就可以免費獲得「有愛必勝比薩」1個，同步還送100%可回收的「有愛必勝彩虹環保扇」，數量有限、送完為止。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
她平時愛運動！跌倒不到20天過世　醫警告：「1病」不控制害命
蝶戀花翻車33死！5年後「限速40」　網轟：只有台灣政府想得
奈格颱風向東或向西？　一圖看走向
到底哪天有開！　佛系店家「3張公告」讓3千人笑翻
吳宗憲錄影出意外！　「話講一半摔地」現場畫面曝
襲擊「裴洛西丈夫」嫌犯照片曝光！　疑為右翼裸體主義者

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

汽車半夜猛撞工業區柵欄「駕駛失蹤」　警急尋車主到案說明

定期定額非穩賺不賠　專家：容易輸在這兩點

畢業起認養33隻浪浪！聽障美髮師「棄工作建狗園」：想顧牠們到老

猛男消防員被羊咩咩偷扯鬍子　澳洲消防員月曆30周年啦！

兩股力量角力！鄭明典曝奈格颱風路徑往西調　「2大雲團分道揚鑣」

鄭明典：奈格颱風「兩股力量角力」　2大雲團有分道揚鑣趨勢

白痴政策？蝶戀花翻車33死事故地　「5年後設測速」限速40

賞極光、飄雪前先來！新北耶誕城「5條順遊路線」大公開

奈格颱風向東或向西？一圖看走向　周末到下周二防猛烈雨彈

冷氣室外機起火！新竹住宅「14秒連3爆」　民眾驚呼：唉唷~失火了

那橘貓是誰！主子發現被偷拍　萌萌饅頭手狂撥突驚嚇「倒彈」

消費熱門新聞

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

超商「23元大杯美式」連3天開搶

麥當勞「買1送1」限時1天刮！

限時3天！超商精品美式「買1送1」

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折

好市多2022黑色購物節時間曝光！

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

醫：控制血糖就是控制體重

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

君綺進駐竹北　貴婦最愛療程曝光

更多熱門

相關新聞

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

國道上目睹斷手掛車廂！他嚇壞喊：要報警嗎

如果在路上看到這種情況，絕對會令人嚇一跳！一名男子日前開車上國道，意外看見前方休旅車的車廂「探出一隻手」，瞬間嚇了一跳，不禁直喊「首尾要處理乾淨捏」。而恐怖的照片曝光，也引起了熱烈討論，網友的反應則十分兩極，更有人留言譴責，碰到這種事「先報警再說」。

星巴克10／30起全品項第二杯半價

星巴克10／30起全品項第二杯半價

萬聖節想扮鬼！龍鳳胎萌變「護理屍媽媽」　0元造型網讚爆

萬聖節想扮鬼！龍鳳胎萌變「護理屍媽媽」　0元造型網讚爆

超罪惡「GODIVA甜甜圈」升級回歸

超罪惡「GODIVA甜甜圈」升級回歸

關鍵字：

美食雲萬聖節咖啡優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

男下面太大包　面試被誤認勃起丟工作

獨／修護霜含禁藥害幼童性早熟！業者認了「3批號急回收」

丈夫陪回娘家怨鄉下無聊！妻一句話讓他閉嘴

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

民進黨若選不好　蔡英文：國際恐認為台灣人改變想法

納豆求婚遭拒！依依曝原因

人妻挺8月孕肚對決小三　釀2死悲劇

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面