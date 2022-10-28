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竹崎鄉環境清潔週呼籲遛狗不留便　便溺未清最高罰6000元

▲▼ 竹崎鄉10月環境清潔週 呼籲遛狗不留便 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 竹崎鄉10月環境清潔週，呼籲遛狗不留便 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局與竹崎鄉公所於灣橋村鐵道公園舉辦10月份環境清潔週村里清掃活動，向民眾宣導發揮公德心，遛狗時隨手將「黃金」帶走，如發現民眾未隨手清理犬隻排泄物，依廢棄物清理法可處以1200元至6000元罰鍰，呼籲民眾共同愛護居住環境。

▲▼ 竹崎鄉10月環境清潔週 呼籲遛狗不留便 。（圖／嘉義縣政府提供）

灣橋鐵道公園以童趣為設計黑熊車長及動物遊客的作品來紀念已退休的灣橋車站，不僅能目睹阿里山小火車匆匆而過的最佳地點，並具備遊樂設施、籃球場涼亭及中央大草皮是社區居民一處休閒綠地，是許多民眾常常到此溜毛小孩跑跑的最佳場所，但部分愛狗、遛狗的人，在毛小孩隨地如廁後沒有隨手清理，讓人恨得牙癢癢，未來環保局稽查人員一旦發現犬隻排便污染行為，將拍照確認後對飼主進行取締告發，同時環保局也推動水溝蓋加網，除可阻擋菸蒂外落葉等小型垃圾避免掉落下水道造成阻塞，更能維護清潔環境。

▲▼ 竹崎鄉10月環境清潔週 呼籲遛狗不留便 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁感謝志義工夥伴們及民眾長期配合維護自家周圍環境，但犬便問題一直存在生活周邊，根據環保局統計今年1至10月份以來，已受理狗便未清理導致環境污染案件就有4件，環保局長張根穆更呼籲飼主們要隨身攜帶清便器具清理狗便，維護村里社區環境，善盡管理毛小孩清理犬便的責任盡一份心力自主清潔，將自身毛小孩的排泄物帶走維護社區環境清潔衛生，滅屎也護民，社區居民大家一同以「庄內，就是咱ㄟ厝內」提升環境品質來維護清潔。

▲▼ 竹崎鄉10月環境清潔週 呼籲遛狗不留便 。（圖／嘉義縣政府提供）

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