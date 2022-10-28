提升長照品質及照顧溫度　嘉義縣開設輔具專業課程

▲▼ 嘉縣安排長照中心各鄉鎮專員，體驗輔具專業課程及實務操作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長照中心28日辦理長照輔具暨居家無障礙環境改善教育訓練，由衛生局長趙紋華帶領長照專員至嘉義縣輔具資源中心山線服務中心(臺中榮民總醫院灣橋分院)進行參訪，安排輔具專業課程及實務操作，讓長照專員吸收專業知識外，還能進行親身體驗。

長期照顧2.0有四包錢「照顧及專業服務」、「交通接送服務」、「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」、「喘息服務」，各項服務項目目前被適當與廣泛的使用，但是其中「輔具」百百種，不同的失能狀況、不同的情境有不同輔具的需求，此次參訪行程可提升長照專員對輔具需求評估的敏感度。

「感同身受」及「同理」是專業評估工作中的重要一環，可以幫助長照專員在評估當下更精準評估出民眾需求，而輔具的參訪與實務操作也能提升長照專員的敏感度，其中有一位專員表示，「平時看長輩使用助行器，但沒想到一個輔具細節調整也能影響使用者的舒適度與身體協調性！」

另外，大眾有時會誤解輔具是失能者、身心障礙者在使用，這樣的有色眼鏡往往會造成有需求的民眾拒絕使用或產生異樣眼光，透過輔具中心的參訪，可以先從照專的眼光及思維改變，導入正確的輔具使用觀念，並於每次評估時將正確的輔具價值觀與民眾分享、說明，期許輔具的使用可以去標籤化、促進照顧品質、與提升身體舒適度。

趙紋華表示，照顧管理專員是嘉義縣長期照顧服務的守門員，有專業、同理的照專，才能夠提升嘉義縣長期照顧品質，透過本次輔具中心參訪活動，期待可以達到跨部門、跨專業的友善合作與對話，為全嘉義縣民眾福祉努力。