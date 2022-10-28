大林廠「復工沒時間表」　廠長自請處分？中油董事長：有在討論

▲中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄小港區中林路中油大林煉油廠27日晚間爆炸起火，燃燒近5小時才全部熄滅，中油董事長李順欽直今（28日）下午2點半對外說明，記者會一開始先是道歉，並說將深切檢討外，團隊也初步解釋氣爆可能原因，是通往燃燒塔的管線破裂了。李順欽更強調：「復工沒有時間表，等到安全100%，還要大家放心。」

這場大火昨晚10時35分發生，火勢直到隔日03時08分才撲滅，中油大林廠近1年已累計違規4件，中油說明，初步調查，發生原因是「通往燃燒塔的管線破裂，造成氫氣洩漏，而發聲氣爆火警後，工場進行緊急釋壓，造成火光較大。

▲李順欽承諾復工一定會等到安全100%。（圖／記者許展溢攝）



附近居民關心環境影響，中油強調，燃燒後不會產生污染物，對其他工場跟區外的功用系統也都沒有受到影響，國內供油也不影響，可以滿足國內需求。

中油接著提出3大承諾，包括「設備面」，事故管線做破損分析，並定期檢測及汰舊換新，同時請第三方專業人員進行火場鑑識極火災影響範圍評估。「制度面」，則是高壓設備建壓期間依程序加強查漏。「執行面」包含，全面檢查相關設備及管線，進行原因調查、復工前完成適用性評估，和依據火場鑑識及火災影響範圍評估結果，受損設備採購換新。

▲李順欽表示，責任部分絕對不會迴避。（圖／記者許展溢攝）



李順欽更說，「復工沒有時間表，等到安全100%，大家放心」 ，還承諾檢查起來有安全疑慮的設備，會馬上更換，也要利用這次機會，在規範裡看怎樣可以更安全操作。是否有把握之後不再有疏失，李順欽表示，不是要做承諾問題，對公安要求從不打折扣，這次破口事件的發生看到的是「現象」，原因是怎樣會從這個地方跟相關類似的事件做地毯式解決方案。

另外，廠長是否自行處分？李順欽指出，都有在討論，但這時間先把善後工作做好，對相關責任絕對不會迴避，而調查報告會依照市府要求一週內出爐。