快訊／大林煉油廠炸！中油董座鞠躬道歉　強調氫氣外洩不會污染

▲中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者許展溢／高雄報導

高雄小港區中林路中油大林煉油廠27日晚間爆炸起火，燃燒近5小時才全部熄滅，今年至今大林廠已違規4次，引發大林蒲居民不滿，而中油董事長李順欽直到今（28日）下午2點半才對外說明，記者會一開始李先是鞠躬道歉，強調「將深切檢討，也會做徹底檢討」。

這場大火昨晚10時35分發生，現場大量火煙直竄天際，第一時間不少居民以為打雷，爆炸原因為進行工廠歲修作業時，因氫氣燃燒引燃管線殘餘的油氣而導致，火勢在11時42分控制，因管線內尚有剩餘油氣，基於安全考量，消防人員持續射水降溫及警戒，等待管內殘餘油氣燃燒完畢，火勢直到28日03時08分才撲滅。

▲▼中油董座為「大林煉油廠爆炸案」鞠躬道歉。（圖／記者許展溢攝）



高市環保局指出，中油大林廠近1年屢次違規達4件（燃燒塔違反操作、設備元件洩漏、火災事故等），該事件更因爆炸產生大量黑煙。

從昨晚出事，李順欽直到今下午才出面對外說明， 一開始先是表示歉意，並說將深切檢討，事故發生後，大林廠展開全面檢查相關設備及管線，進行原因調查，至於外洩物質為氫氣，燃燒後不會產生污染物。

中油強調，火災範圍僅限第三重油加氫脫硫工場，未影響其他工場，所以不影響國內供油。