　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／大林煉油廠炸！中油董座鞠躬道歉　強調氫氣外洩不會污染

▲▼中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲中油大林煉油廠恐怖火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許展溢／高雄報導

高雄小港區中林路中油大林煉油廠27日晚間爆炸起火，燃燒近5小時才全部熄滅，今年至今大林廠已違規4次，引發大林蒲居民不滿，而中油董事長李順欽直到今（28日）下午2點半才對外說明，記者會一開始李先是鞠躬道歉，強調「將深切檢討，也會做徹底檢討」。

這場大火昨晚10時35分發生，現場大量火煙直竄天際，第一時間不少居民以為打雷，爆炸原因為進行工廠歲修作業時，因氫氣燃燒引燃管線殘餘的油氣而導致，火勢在11時42分控制，因管線內尚有剩餘油氣，基於安全考量，消防人員持續射水降溫及警戒，等待管內殘餘油氣燃燒完畢，火勢直到28日03時08分才撲滅。

▲▼快訊／中油董座道歉了！將為「大林煉油廠爆炸案」深切檢討。（圖／記者許展溢攝）

▲▼中油董座為「大林煉油廠爆炸案」鞠躬道歉。（圖／記者許展溢攝）

▲▼快訊／中油董座道歉了！將為「大林煉油廠爆炸案」深切檢討。（圖／記者許展溢攝）

高市環保局指出，中油大林廠近1年屢次違規達4件（燃燒塔違反操作、設備元件洩漏、火災事故等），該事件更因爆炸產生大量黑煙。

從昨晚出事，李順欽直到今下午才出面對外說明， 一開始先是表示歉意，並說將深切檢討，事故發生後，大林廠展開全面檢查相關設備及管線，進行原因調查，至於外洩物質為氫氣，燃燒後不會產生污染物。

中油強調，火災範圍僅限第三重油加氫脫硫工場，未影響其他工場，所以不影響國內供油。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
2022全球最佳雇主「台灣6企業上榜」　全台最好老闆是他
丁允恭嘿咻女記者判更重　正妹妻PO婚紗照：選擇以幸福回擊
IKEA要開新分店！　地點搶先曝光
特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈被撞噴　女大生亡騎士插管
「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖：線條太美
快訊／丁允恭二審被判更重！　撤職並停止任用3年
墾丁大街活春宮！　23歲女被玩壞：我是狗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

「9條通」詐欺犯跑路300天　睡夢中被警吵醒反嗆「搜索票呢」

嘉義鄉長候選人茶葉、干貝醬賄選　遭搜索約談後30萬交保

勒脖性侵女直播主！弄傷她手瞎扯白血病　狂粉下場出爐

門外聞惡臭…他讓出房間給友住「輕生成凶宅」　房東索賠結果曝

丁允恭性騷案二審加重改判！妻臉書PO婚紗照：選擇以幸福回擊

快訊／二審判更重！　丁允恭1524字長文回應：憤怒與遺憾

警政署「選前治安指揮所」揭牌　徐國勇宣示穩定選舉治安

「喊我愛妳就被砸車」行兇畫面曝光　正妹候選人喊告：絕未教唆　

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

雲林檢警調一日三破賄選案　1鄉民代表候選人羈押獲准

「9條通」詐欺犯跑路300天　睡夢中被警吵醒反嗆「搜索票呢」

嘉義鄉長候選人茶葉、干貝醬賄選　遭搜索約談後30萬交保

勒脖性侵女直播主！弄傷她手瞎扯白血病　狂粉下場出爐

門外聞惡臭…他讓出房間給友住「輕生成凶宅」　房東索賠結果曝

丁允恭性騷案二審加重改判！妻臉書PO婚紗照：選擇以幸福回擊

快訊／二審判更重！　丁允恭1524字長文回應：憤怒與遺憾

警政署「選前治安指揮所」揭牌　徐國勇宣示穩定選舉治安

「喊我愛妳就被砸車」行兇畫面曝光　正妹候選人喊告：絕未教唆　

九合一選舉決戰11／26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

星巴克10／30起「全品項第二杯半價」　連續兩天優惠喝起來！

看到中大型犬都會「莫名的抖」　阿楞沒遇見柴犬Nana前真情告白

恐攻風險增　美國撤離奈及利亞非緊急人員

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

大聯盟球衣最熱銷十大球員　貝茲排第一、已故球星也入列

妹妹確診在家！　牠被迫當「厭世喵寶寶」無奈裝睡：快回學校啦

玩抖音「偷車挑戰」丟命！4青少年當場噴飛慘死　最小才14歲

美學者：美應對台「戰略清晰」　向中國武力脅迫表達「不可接受」

中華精測跨入車用市場　推出高低溫探針卡解決方案

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

社會熱門新聞

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

警發女友私密照！喊「林口騷貨」下場慘了

快訊／機車雙載闖紅燈被撞　1死1傷

中油煉油廠深夜火警　住戶聽巨響嚇壞

獨／台中驚悚桶屍案　死者DNA初步比對結果曝

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

惡男逼孕婦跪地55秒影片曝！到案後不斷碎念

新北男墜樓亡　哥哥才聊過電話

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

野外全裸「墾丁大街也淪陷」　辣妹直播主慘了

大度路死亡車禍瞬間畫面曝！　特斯拉撞飛「闖紅燈機車」1死1傷

郭子乾輔選蘇清泉　種樹百里「爛路百里」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

納豆求婚遭拒！依依曝原因

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面