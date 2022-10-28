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北車K區地下街經營權爆招標弊案　誠品「違約再投標」竟通過審查

▲▼台北市K區地下街，誠品 。（圖／資料照／台北市政府）

▲市議員踢爆，台北車站K區地下街經營權招標驚傳借屍還魂， 誠品違約再投標，竟通過審查。（示意圖／資料照／台北市政府） 

記者趙蔡州／綜合報導

台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案，竟有投標廠商「借屍還魂」弊端。台北市議員應曉薇調查發現，誠品生活股份有限公司原本以每月826萬元向台北市府投標取得K區地下街經營權，期間多次請求減租不成而解約，而市府今年9月重新公告招標，誠品集團又以另一間公司投標，推估每月租金將驟降數百萬元，顯然有問題，要求市府立即改正重新辦理招標，否則將追究官員涉及圖利刑責。

應曉薇表示，誠品生活股份有限公司於108年12月以每月826萬元向台北市政府投標取得台北車站K區地下街經營權，經營期間自109年4月1日至114年3月31日止，期間誠品生活多次向台北市政府表達減租請求，經多次協調未果，最終解約撤出台北車站K區地下街經營。

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台北市市場處今年9月20日重新公告『台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案』，推估每月租金相較誠品生活得標時驟降數百萬元，其後業界屢傳誠品生活將以其他關係企業再行投標，企圖以「借屍還魂」方式用較低的承租成本，再度取得台北車站K區地下街。

應曉薇說，根據台北市市場處公告招標資格規定，「曾承租或使用市有不動產的公司，於本招標案公告日前3年內，因違反契約約定經本機關終止或解除契約，或申請提前終止契約者，均不得參加投標或作為決標對象」。台北市市場處也曾公開表示，誠品若提前終止K區地下街商場租約，將不能參與下一次招標。

應曉薇指出，台北車站K區地下街商場暨停車場公開招標案27日辦理資格審查，誠品生活改以關係企業台詮股份有限公司投標，竟通過台北市市場處資格審查。

應曉薇調查，根據經濟部登記資料，「誠品股份有限公司」持有「誠品生活股份有限公司」51%股權，是擁有實質控制權的大股東，兩家公司的負責人都是吳旻潔。「誠品股份有限公司」同時持有「台詮股份有限公司」100%的股權，台詮負責人陳怡林也是由誠品股份有限公司指派的法人董事。

從持股關係分析，誠品股份有限公司可以說是誠品生活及台詮的母公司，陳怡林在誠品集團相關事業擔任重要職務，誠品生活100%持股的「八心八箭股份有限公司」及「誠品旅館事業股份有限公司」，均指派陳怡林為董事長。公司登記資料也顯示，誠品股份、誠品生活及台詮這3家公司的登記地址相同，顯然是緊密結構的關係企業

應曉薇表示，台詮股份有限公司實質為誠品生活股份有限公司的分身，「堂堂台北市政府及市場處竟任由『誠品』玩弄於股掌之間，豈非棄全體市民權益不顧，倘此案例一開，市府所有標案皆可效法，豈不為違約不履行之廠商敞開圖利之大門，絕非法治社會所容許，台北市政府亦恐有圖利之嫌，更非全體市民之福」。

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