　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／12~17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲北市明起開放12~17歲青少年預約接種。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布自11月1日起提供12-17歲青少年接種Moderna雙價疫苗（原型株+BA.1）追加劑使用（包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者）。台北市衛生局今表示，明28日可前往北市預約平台預約接種。

臺北市第35期新冠肺炎疫苗接種預約平台明（28）日起新增莫德納次世代雙價疫苗預約年齡為12歲以上，可選擇劑次別分別為第3劑（追加劑）、第4劑（第2次追加劑），與前一劑（含：基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等）接種間隔至少84天以上，另曾確診者亦須間隔3個月。第35期預約日期截止至10/28上午9時至晚上9時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫德納次世代雙價疫苗自9/24起開打，提供符合接種對象作為追加劑接種，截至10/27止北市共計完成接種人數達17萬1,215人；而在11/1起莫德納次世代雙價疫苗追加劑擴大接種對象為12-17歲青少年接種。

北市衛生局呼籲，本土疫情仍屬於高原期，莫德納次世代疫苗目前開放對象為18歲以上，另12-17歲青少年11/1起開放接種，家長可於明日前往北市預約平台幫家中青少年預約接種。

提醒預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

►韓國「集中＋顯瘦」內衣特價了！舒適好穿　CP值爆高

ET快訊
彰化魚市場爌肉飯要關了！在地人搶吃最後一碗…老闆曝頂讓條件
車位遭亂占用　蔡允潔挺7月肚「等到漏尿」
10歲女童玩抖音「昏迷挑戰」窒息死亡！法院判平台免責
BIGBANG太陽刪光IG！「大頭貼改全黑」
快訊／12至17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約
最強旺夫女！命理師點名「6星座」
「我妹妹說她照顧得很想死！」台灣長照家庭圖鑑凸顯無奈慘況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／12~17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約

百元鹹酥雞「整袋好料」加爆！他邊吃邊嫌…饕客求地點：佛心老闆

對長照未來的想像不同　勞動部：移工不再是補充人力　衛福部：移工遲早要減少

長照家庭哪裡去？僅11%住機構　學者籲提高補助

移工在他家中風　他讓她住院養病還照樣給薪

「我只是想幫兒子找安身立命的地方」身處高位的官員一樣找不到看護

「我是不是要辭職回家照顧阿嬤？」青壯族的人生長照困境

「她們為什麼可以拒絕照顧我爸？」缺乏支持的照顧體系

「我妹妹說她照顧得很想死！」台灣長照家庭圖鑑凸顯無奈慘況

賣家缺貨照寄包裹！她拆開見「小雞磕頭圖」氣炸　釣出苦主喊＋1

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

楊植斗拜票後腦著地重摔　親曝身體狀況：會再回診

快訊／12~17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約

百元鹹酥雞「整袋好料」加爆！他邊吃邊嫌…饕客求地點：佛心老闆

對長照未來的想像不同　勞動部：移工不再是補充人力　衛福部：移工遲早要減少

長照家庭哪裡去？僅11%住機構　學者籲提高補助

移工在他家中風　他讓她住院養病還照樣給薪

「我只是想幫兒子找安身立命的地方」身處高位的官員一樣找不到看護

「我是不是要辭職回家照顧阿嬤？」青壯族的人生長照困境

「她們為什麼可以拒絕照顧我爸？」缺乏支持的照顧體系

「我妹妹說她照顧得很想死！」台灣長照家庭圖鑑凸顯無奈慘況

賣家缺貨照寄包裹！她拆開見「小雞磕頭圖」氣炸　釣出苦主喊＋1

大媽團包下劇組翻拍「老年版《甄嬛傳》」爆紅！　官方要求下架

全台22縣市、4大戰區戰況一次看　綠營拚7+2、藍營樂觀上看17縣市

彰化魚市場爌肉飯要關了！在地人搶吃最後一碗…老闆曝頂讓條件

君子之爭！侯友宜留言祝早日康復　林佳龍親回：政躬康泰、平安喜樂

再少一家！彰化排隊名店「魚市場爌肉飯」傳頂讓　老闆：我累了

34歲女腹痛狂吐！醫照超音波一看「8cm子宮肌瘤扭轉了」急手術切5顆

要吃土了怎辦？保單借款最低利率1.5%　但三大眉角要小心　

花敬群批柯文哲「不讓蔡英文社宅達標」　黃珊珊嗆：難道全台都扯後腿？

婦幼車位遭民眾亂占用　蔡允潔挺7月肚「等到漏尿」怒：將心比心

吉田正尚G5再見2分彈　歐力士日本一扳平養樂多

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

彰化夜市爌肉飯歇業　夫妻倆出面致謝

周末後恐海陸警連發　有望放颱風假

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

老饕崩潰！彰化30年老店「夜市爌肉飯」結束營業

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

女友「前戲剛做完」睡了！他深夜忍到崩潰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

白家綺KTV突遭襲胸！

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

可能海陸警連發！下周有望放颱風假

即／普悠瑪出軌釀18死　司機二審仍判4年半

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

人妻窩保全懷裡：心裡和生理都舒服　夫怒告

即／新北某國中男墜樓亡　師生嚴重驚嚇

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

想回職場！5年外送員爆「棄跑潮」苦笑了

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面