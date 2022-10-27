快訊／12~17歲可打莫德納次世代！北市明起開放預約

▲北市明起開放12~17歲青少年預約接種。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布自11月1日起提供12-17歲青少年接種Moderna雙價疫苗（原型株+BA.1）追加劑使用（包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者）。台北市衛生局今表示，明28日可前往北市預約平台預約接種。

臺北市第35期新冠肺炎疫苗接種預約平台明（28）日起新增莫德納次世代雙價疫苗預約年齡為12歲以上，可選擇劑次別分別為第3劑（追加劑）、第4劑（第2次追加劑），與前一劑（含：基礎劑最後一劑、基礎加強劑、前一次追加劑等）接種間隔至少84天以上，另曾確診者亦須間隔3個月。第35期預約日期截止至10/28上午9時至晚上9時。

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莫德納次世代雙價疫苗自9/24起開打，提供符合接種對象作為追加劑接種，截至10/27止北市共計完成接種人數達17萬1,215人；而在11/1起莫德納次世代雙價疫苗追加劑擴大接種對象為12-17歲青少年接種。

北市衛生局呼籲，本土疫情仍屬於高原期，莫德納次世代疫苗目前開放對象為18歲以上，另12-17歲青少年11/1起開放接種，家長可於明日前往北市預約平台幫家中青少年預約接種。

提醒預約系統不檢核接種資格，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。