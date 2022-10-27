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普悠瑪出軌二審！駕駛尤振仲仍判4年半　再上訴？律師：「研議中」

▲台鐵司機員尤振仲。（資料圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵司機員尤振仲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

2018年台鐵6432次普悠瑪號出軌翻覆釀18死，列車司機員尤振仲被依照過失致死罪，判刑4年6月，由於普悠瑪號當天頻故障，讓尤不斷分心排除，尤振仲否認超速，律師主張尤沒有過失，該案上訴二審今(10/27)宣判，高院駁回上訴，維持原判。針對未來是否再上訴，尤振仲律師表示，還在跟當事人研議中。

一列由樹林車站開往台東的6432次普悠瑪號2018年10月21日下午近5點左右，在經過新馬車站時突然失控翻覆，列車以超過速限（75km/h）的速度（141km/h）進入半徑306公尺的新馬站彎道，前8節車廂出軌扭曲呈「W」字形，釀成18死251傷的慘劇，事後發現該車列車自動防護系統ATP也遭人為關閉，列車過程也頻發生主風泵故障，司機員在排除異常過程中超速出軌。

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檢方調查認為司機員尤振仲雖事發前發現列車異常並回報，但未經允許下貿然關閉ATP，最後超速進站引發意外。檢方對尤振仲，及時任台鐵局副總工程司柳燦煌、綜合調度所總所長吳榮欽3人，依照「過失致死罪」提起公訴，一審認為尤振仲關閉ATP且超速達140公里是意外主因，重判有期徒刑4年6月，柳燦煌、吳榮欽2人則獲判無罪。

該案上訴二審，高等法院開庭時，尤振仲否認犯罪，主張列車故障速度起不來，何來超速，且列車上加裝ATP有遠端監視系統，他不斷與調度員回報，怎會貿然關閉ATP。尤振仲律師主張尤沒有過失，應判無罪或輕判。也有罹難者家屬到庭陳述，指台鐵提供不安全列車，讓司機員開著問題列車替乘客服務，等發生事情後再把司機員當代罪羔羊。

不過今二審結果出爐，高院駁回上訴，仍維持有期徒刑4年6月原判，該案仍可上訴。

針對二審結果，未來是否會再上訴，尤振仲委託律師賴彥傑表示，目前還在跟當事人討論和研議中，謝謝各界關心。

台鐵局針對二審結果則回應表示，台鐵尊重司法判決。

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