南檢檢察長空中與您相會　葉淑文暢談反賄大小事

▲台南地檢署檢察長葉淑文，27日至警察廣播電臺高雄分台接受「天天931」節目主持人楊靜直播專訪，暢談反賄大小事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年底地方公職人員九合一選舉進入倒數階段，為加強查賄、反賄力道，台南地檢署檢察長葉淑文，27日至警察廣播電臺高雄分台接受「天天931」節目主持人楊靜直播專訪，暢談反賄大小事。

葉淑文檢察長，除說明各類賄選型態與案例及檢舉管道，同時錄製國台語反賄選宣導廣播帶，於警察廣播電台高雄分台強力放送，鼓勵民眾踴躍檢舉，杜絕賄選歪風。

檢察長葉淑文在節目中向聽眾介紹常見賄選態樣及刑罰，包含現金買票、餐會飲宴、招待旅遊、幽靈人口及境外資金、網路假訊息等，並分享相關賄選案例，讓聽眾瞭解賄選手法及多樣性，避免因不慎或囿於人情而誤觸法網；另一方面也強調，檢舉賄選拿獎金不只是單純喊口號，民眾得知相關賄選情事，均可親自、書面、傳真、電郵或撥打檢舉專線0800-024-099，讓候選人感受到政府嚴密查賄之決心，使候選人不想、不用、不能、不敢買票，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，查證屬實都有機會獲得檢舉獎金，最高新台幣1000 萬元。

台南地檢署感謝警廣高雄分台專訪，透過廣播與聽眾空中相會，有效傳達近期檢調單位強力查賄的各類賄選型態及檢舉賄選管道等資訊，並以雙聲道反賄選廣播帶讓所有聽眾加深印象，不管講國語或台語攏嘛ㄟ通!該場反賄選廣播宣導節目除現場直播外，也將於臺南地檢署官網及FB粉絲專頁播出，歡迎聽眾朋友踴躍收聽，共同加入反賄選行列。