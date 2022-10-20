查察賄選也有創意！桃檢推「反賄選Line貼圖」即日起免費下載

▲桃園地檢署今天舉辦「反賄選Line貼圖」活動，由檢察長俞秀端（後排中）帶領2名檢察官與永平工商學生參與，希望反賄選能融入民眾生活。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

距離九合一選舉僅剩下37天，桃園地檢署為推動反賄選，今（20）日舉辦「反賄選Line貼圖」活動，推出包括大溪陀螺、桃檢反賄VTuber、拉拉山水蜜桃、反賄Q版檢察官4種系列貼圖，檢察長俞秀端表示，透過創意可愛Line貼圖，除推動反賄選觀念外，也希望民眾遇到賄選情資主動向檢警反映，另外創意貼圖則免費提供下載，希望反賄能融入民眾日常生活。

▲桃園地檢署今天舉辦「反賄選Line貼圖」活動，檢察長俞秀端說，即日起免費提供下載。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官李韋誠、戎婕今天一改檢察官嚴肅冰冷形象，改扮成形象大使，帶領永平工商學生秀出四種「反賄選Line貼圖」，包括有大溪陀螺、水蜜桃、Q版檢察官與桃檢反賄等造型娃娃，搭配「早安、謝謝、加油、你真棒」等問候語融入一邊民眾常用Line貼圖。

▲桃園地檢署今天舉辦「反賄選Line貼圖」活動，檢察官與永平工商學生都參與宣導。（圖／記者沈繼昌攝）

檢察長俞秀端指出，反賄除靠檢警調積極調查外，希望透過民眾建立起反賄選觀念，桃檢推出Line貼圖，目的就是希望民眾透過手機通訊軟體問候親友時，也能看到反賄相關訊息，讓反賄觀念自然融入民眾生活，桃檢歡迎民眾勇於檢舉賄選行為，打造「賄選零容忍」的好選風，如果民眾發現有賄選情資，能主動加入桃園地檢署官方LINE，讓您與檢察官對話，協助檢舉賄選，有機會賺取千萬元高額獎金。

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