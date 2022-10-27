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中重症+254！15歲少年染疫10天後MIS-C　合併蕁麻疹+血管性水腫住院

▲▼10/27中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（27）日新增通報254例新冠中重症個案，當中又有2起兒少重症，都是MIS-C。其中1名是15歲青少年，本身有過敏性鼻炎、蕁麻疹病史，打三劑疫苗，10月6日確診新冠，10天後陸續出現全身皮疹、發燒、腹痛、腹瀉、臉部及眼皮浮腫，後來到急診診斷蕁麻疹併血管性水腫以及疑似MIS-C被收治住院。

指揮中心今(27)日公布國內新增35640例本土個案，另增62例境外移入，確診個案中新增84例死亡。今日也新增通報254例中重症，當中有168例中症、86例重症。

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重症個案當中有2起兒少，1例青少年，1例兒童。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，青少年個案為15歲男性，本身有過敏性鼻炎、蕁麻疹病史，打三劑疫苗，10/6確診新冠，10/16起全身皮疹、發燒、腹痛、腹瀉、臉部及眼皮浮腫，10/20到急診，診斷蕁麻疹併血管性水腫以及疑似MIS-C住院，給予免疫球蛋白、類固醇，另檢查有梅漿菌感染給予抗生素，病況好轉，已經於10/26出院。

兒童個案則是4歲男童，無慢性病沒有接種疫苗，9/19確診新冠，10/19起全身皮疹、 發燒、喉嚨痛，10/21到急診，檢查急性扁桃腺炎及MIS-C住院，給予相關藥物治療，目前仍一般病房住院中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共258例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、168例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。13至17歲青少年重症累積22例，當中有6人死亡；重症分別為肺炎11例、MIS-C7例、共病3例、心肌炎1例。

▲▼10/27本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲10/27本土特殊重症與死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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