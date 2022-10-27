本土+35640「比上週降10.4%」　今年本土累計突破750萬例

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增3萬5640例本土個案，8縣市病例破千；確診個案中另新增254例中重症、84例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日病例與上週四相比減少4123例，下降10.4%。醫療應變組副組長羅一鈞補充，本土病例今年至今累積超過750萬例，其中99.57%都是輕症。

指揮中心表示，今日新增之35,640例本土病例，為16,308例男性、19,306例女性、26例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,149例)，臺中市(4,851例)，高雄市(4,233例)，桃園市(3,545例)，臺北市(3,469例)，臺南市(3,147例)，彰化縣(1,902例)，屏東縣(1,180例)，雲林縣(871例)，新竹縣(850例)，苗栗縣(790例)，新竹市(786例)，嘉義縣(714例)，南投縣(703例)，宜蘭縣(583例)，嘉義市(482例)，基隆市(476例)，花蓮縣(389例)，臺東縣(245例)，金門縣(157例)，澎湖縣(105例)，連江縣(13例)。

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▲今年以來本土病例統計。（圖／指揮中心提供）



莊人祥提到，全台僅少數縣市有些許增加，但因整體病例數還是有3.5萬例，民眾還是要遵守防疫規範。羅一鈞也提到，本土疫情將脫離高原期，全國專責病房與隔離病房空床數比前幾週略減，上週指揮中心已著手下修台北區與北區專責病房病床數，今日總床數比昨天減少了30幾張，空床率增加到50.1%。

羅一鈞進一步表示，確診個案收治高峰應落在10/10~10/25這兩週，當時專責病房每天收治人數超過4千人，但昨天與今天都剩下3900多人，「看起來BA.5疫情病房收治高峰已經過了」，明日上午會針對各區開設病房開設情形進行盤點，看是否還有下修空間。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲今年第14至42週新冠肺炎本土病例趨勢圖（0403-1022）。（圖／指揮中心提供）



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