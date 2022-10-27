【廣編】日本彩染NO.1莉婕！新推「染後極致持色洗護全系列」定格心愛髮色

▲染後一週固色黃金期以「7日極致持色洗髮凝露」鎖色安心洗，第八日起再以「高效持色洗髮精、護髮乳」日常保養修護持色。

圖、文／花王提供

為了不讓剛染好的心愛髮色「放水流」，你還在忍受染後不能洗頭的各種痛苦嗎？戴安全帽超癢頭皮、怕汗水濕髮不敢運動、染了新髮色想馬上炫耀，又怕頂著扁塌油頭糗到爆？被網友們暱稱為居家染髮界神仙教母的莉婕，推出染後能立即洗護的「7日極致持色洗髮凝露」，染髮七日內安心洗不怕掉色，解除染後不能馬上洗頭的魔咒；第八日起替換為同系列「高效持色洗髮精」與「高效持色護髮乳」進行日常保養，把補水、鎖色、修護一次做到位，在家就能享受沙龍級專業染洗護！

染後密集洗髮，竟不用擔心掉色？！莉婕為染後洗髮提出全新概念，將染後洗髮保養流程分為前七日的「黃金固色期」，與第八日起的「日常保養期」，同時針對兩階段流程，推出極致持色系列，用專業洗護配方給你最高等級護色力。

打破染髮不能洗頭的鐵則，主打染後隔日安心洗的莉婕「7日極致持色洗髮凝露」，獨特低起泡的凝露質地，在清潔頭皮時不擔心泡沫帶走大量色素，同時滋養染後頭皮、修護毛鱗片鎖住髮色，洗、護髮一瓶凝露搞定。在染髮七日內的「黃金固色期」使用凝露洗髮，不只頭皮能清爽呼吸、定格最棒髮色狀態，也讓染上新髮色的受損髮回復好髮質！

