「支持Kolas」成花蓮禁語？　徐榛蔚遭綠批公器私用

記者呂晏慈／台北報導

民進黨網路實境節目「一碗麵的時間」27日上架新集，邀請花蓮縣長候選人Kolas Yotaka煮一碗家常拌麵，她說自己最後一次為父親下廚就是煮麵，故呼應為喪父而寫的新書名《愛是一條線》，便將這碗麵命名為「愛是一條麵」，傳達對父親的思念，也強調這次回家鄉挑戰翻轉「花蓮王朝」的意志和決心。

▲Kolas Yotaka（右）期盼翻轉花蓮縣。（圖／民進黨提供，下圖同）

Kolas批評，現在花蓮縣不只自成一國，還是「恐懼的總和」，縣長徐榛蔚長期公器私用，甚至將個人照片印在金紙上，有夠離譜，花蓮許多企業或團體，因怕被懲罰、查水表，「誰敢公開跟你講加油？」她回憶自己一次與徐榛蔚同框，上台致詞的民眾呼籲大家支持Kolas，台下同桌人竟因為恐懼，拔走桌上名牌拔腿就跑，「花蓮是屬於大家的，不是屬於一家的！」

Kolas自問，「這個龐大的王朝，有沒有可能被推翻？」她說，這次參選她喊出「不害怕運動」，只有勇敢選擇不同的人，花蓮才能終結恐懼與痛苦。她說上任後第一件事，就是公開宣示「花蓮縣府全面禁收回扣」，讓更多企業、建設、人才不需要「被篩選」才能進入花蓮，只有在活絡經濟後，醫院、學校、養護等機構才會隨之而來，花蓮才能重新活潑繁榮。