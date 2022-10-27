南投縣兒童及少年福利館啟用　提供公辦民營托嬰...月費僅6500

▲多功能南投縣兒童及少年福利館落成。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣兒童及少年福利館歷時3年多推動建館，終於在日前落成啟用；縣長林明溱回顧，過世將滿周年的前縣府社會處長林俊梧生前有鑑於南投市三興里沒有集會所，而積極爭取建議，縣府也全力自籌全部6119萬餘元，悉心建成這座融合里集會所、社區活動中心及南投區社會福利服務中心、公辦民營托嬰中心的多功能兒少福利館，更榮獲建築園冶獎殊榮。

南投兒童及少年福利館於20日舉辦落成典禮，由縣長林明溱主持，南投市長宋懷琳、縣議員張嘉哲及眾多市民代表、里長及社福團體都出席見證，並由縣府建設處主辦科將建築園冶獎獻予林明溱。

林明溱表示，本館不僅提供三興里辦公處、社區協會辦公室，更有廣闊空間供民眾休閒活動集會使用，尤其是3樓將委由中華民國家庭福利推展協會，開辦全縣第一家公辦民營托嬰中心，共可收托36名2歲以下嬰幼兒，扣除托育補助後，每名每月僅須負擔6500元，大幅減輕家長負擔；縣府於兒少館旁也正在趕工興建兩期青年住宅，盼吸引青年男女返鄉成家立業，努力「增產報國」。

縣府指出，2樓則是南投區社會福利服務中心，負責南投市、名間鄉各類弱勢個案的協助，提供各項社會福利諮詢服務，並陪伴支持弱勢家戶恢復社會功能，將各項社會福利措施帶進社區，提升資源之可近性；館內公共設施，如團練室及圖書室等也將陸續開放供社區民眾使用。