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工藝聯合醫院草鞋墩分院開幕　修復師進駐助修補生活器物

▲台灣工藝聯合醫院「草鞋墩分院」正式開幕。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲台灣工藝聯合醫院「草鞋墩分院」正式開幕。（圖／台灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

若家裡有特別珍愛、具有特殊意義，或是承載情感記憶的生活器物，壞了或破損後可不必再忍痛丟棄，國立台灣工藝研究發展中心指出，「台灣工藝聯合醫院－草鞋墩分院」已正式開幕，由專業修復師為民眾珍愛的物件提供客製化諮詢、預防性維護與專業診斷修復，發揮愛物惜物的精神協助延續回憶與情感。

開幕典禮於21日舉辦，工藝中心主任張仁吉與「修復提供者」代表的臺藝大古物文物中心主任邵慶旺、修復師廖偉淇，以及「需求者」代表的國史館台灣文獻館長張鴻銘、南投縣文化資產學會理事長梁志忠及草屯朝清宮監事莊榮華等人，一同於老陶磚上敲入巨型鋦釘，並在大鋦釘上依序簽名，象徵台灣修復產業的鏈結，最後再合力揭開草鞋墩分院門牌匾額。

▲台灣工藝聯合醫院「草鞋墩分院」正式開幕。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

張仁吉表示，中心於日前成立「台灣工藝檢測修護聯盟」並擔任平台角色，集結全台修復的提供者，包含專業學術單位、團體或個人工作室等，成為工藝的照護聯合網，再為博物館、美術館的美術工藝，還有常民工藝地方宮廟的建築構件、生活物件收藏者等，提供檢測、維護及修復的專業服務，猶如到醫院體檢、衛教保健到診斷治療。

▲台灣工藝聯合醫院「草鞋墩分院」正式開幕。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

張仁吉說，該聯盟於全台分區各有據點，新創立的「台灣工藝聯合醫院－草鞋墩分院」即其中之一，由廖偉淇、蔣昆原、張璽元、葉璨榮、陳宜妙5位修復師進駐；廖偉淇表示，他們將發揮各自於鋦瓷、金繕、漆器、複合媒材修復、老古物修復等經驗專長，提供碗盤、餐具、首飾等各類工藝品或文物、古建築構件、藝術品之檢測、維護與修復，尤其特別開設「夜間門診」，提供更便利、親民的管道，也辦理工藝修護體驗學習課程。

工藝中心指出，台灣工藝聯合醫院－草鞋墩分院位於南投草屯台灣工藝文化園區生活工藝館3樓，將為社區大眾提供常民工藝、民俗工藝等客製化服務，有需求可電專線0800-222800，工藝中心會協助分案及服務。

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