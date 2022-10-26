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照顧家中毛小孩　東森寵物「毛骨力」全家超商開賣

東森寵物毛骨力（圖／東森購物提供）

▲ 東森寵物「毛骨力」即日起在全家便利商店開賣，每盒7包，售價299元，適用全齡貓犬。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

照顧毛小孩的健康從平日做起，東森寵物推出「毛骨力」，特地在每月29日的「寵物毛球日」前搶先上市，於全台全家便利商店開賣，每盒7包，售價299元，適用全齡貓犬， 即日起，凡在全家便利商店購買東森寵物「毛骨力」商品 ，掃描盒內QR CODE，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動，第一重送全家購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動至102年2月7日止，買越多中獎機會越大。

上了年紀的毛小孩，就像人一樣，因為老化造成生理機能退化，容易出現各種健康問題，例如退化性骨關節炎，就是年老貓、狗普遍常見的關節疾病。與東森合作的臺大臨床動物醫學研究所副教授劉以立指出，臨床診斷上，飼主平日觀察非常重要，像是發現犬貓走路跛行、上下樓梯困難、站姿改變等，經問診確定毛孩關節有問題後，除了以藥物或其他方式給予治療，也會評估毛孩是否適合使用保健品，一同搭配來改善症狀，至少要1個月就會有效果顯現。

市售寵物保健品中，東森寵物推出全齡犬貓適用的「毛骨力」，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺，以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，2月份上市以來已熱銷2萬組。「毛骨力」是東森集團與臺大合作的第一個寵物行動營養複方保健品，也委託臺大做產品功效驗證讓飼主雙重安心，更在今年榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定。

▲▼第19屆國家品牌玉山獎東森集團大放異彩，一舉拿下18個獎項，成為參賽公司中的最大贏家。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森寵物風光奪下2022國家品牌玉山獎「傑出企業獎」，並以旗下多項產品毛骨力、蕾曼芙洗毛精系列、紐沛犬貓專用 Dr. 好骨力、紐沛犬貓專用益生好罩／免疫益生菌榮獲「最佳產品獎」。（圖／記者湯興漢攝）

東森寵物秉持著「寵物即家人」的理念為飼主及毛孩提供美容洗澡及健檢諮詢等各項服務，全台破百家門市橫跨北中南，提供毛小孩多樣化的商品與服務，為台灣寵物市場之最。東森寵物成立以來，已為900隻流浪貓狗找到家、捐贈行動醫療車給台大獸醫系，協助偏鄉毛孩施打疫苗、結紮及健檢，讓牠們獲得更良好的照顧，持續將愛心公益回饋於社會，打造寵物友善環境。

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