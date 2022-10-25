東森購物寵愛粉絲見面會　陳美鳳、黃西田驚喜現身

▲東森購物舉辦寵愛粉絲見面會，藝人陳美鳳（右2）與寶島歌王黃西田（左1）合體，華陀扶元堂董事長朱溥霖（左2）也一起陪同，與粉絲在高雄海邊欣賞浪漫夕陽。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

身為保健食品第五年的代言人陳美鳳，19日下午來到高雄愛琴海景度假農場，舉辦粉絲見面會，還跟好久不見的寶島歌王黃西田合體，現場總共有400多位粉絲，爭先和陳美鳳拍照，同時一起欣賞夕陽西下的美景，浪漫又愜意。主持人介紹陳美鳳代言龜鹿已經有5年時間，沒想到黃西田才是龜鹿始祖，已經有10年資歷。兩位都是龜鹿精的代言人，這次由東森購物舉辦寵愛會員的粉絲見面會活動，與大家齊聚相見歡。

黃西田率先登場就讚歎高雄美景，「可以來這邊打卡照相、欣賞景色，尤其是男女朋友來這裡非常有感覺。」之後帶來一系列精彩歌曲《英雄》、《愛某不驚艱苦》、《放伴洗身軀》、《頭仔水蛙》。坐著千萬勞斯萊斯名車進場的陳美鳳，則是以十足天后架式出場，一身黑白率性便裝盡顯苗條身姿，她開心的說，「來到這麼浪漫的地方吹一下海風，今天感謝大家來給我看一下，我也來看大家一下，而且很高興跟哥哥（黃西田）也好久不見。」除了與粉絲相見歡、大合照，也宣傳代言5年之久的保健食品。

▲陳美鳳坐著千萬勞斯萊斯名車進場，天后架式十足。

被稱作是「紅到英國的凍齡女王」的陳美鳳，她表示對表演的熱情和粉絲的支持，一路走來充滿感激。而她始終堅持活出更好的自己，從早期秀場性感火辣的「黑貓」到斜槓當演員、女歌手、主持人、作家，在演藝圈的身份多元精采，現在不僅逆齡活出美麗自我，也十分注重保養身體。

活動現場，陳美鳳分享一段回憶，2019年4月在日本旅遊時，不小心跌倒摔斷右手，當下被右手扭曲變形嚇到，還好平常就在吃龜鹿精保養，恢復良好，除了日本帥哥醫生照顧，好友「中藥界一條龍」的華陀扶元堂董事長朱溥霖，也開了龜鹿燉雞湯、龜鹿排骨湯等藥補食譜，效果神速。

▲▼陳美鳳分享自己日本旅遊不小心跌倒摔斷右手的經驗，因為平常就在吃龜鹿精保養，恢復良好，一個月就痊癒了。

▲東森購物舉辦寵愛粉絲見面會，伴手禮是華陀扶元堂董事長朱溥霖特地精選的「六天土龍龜鹿蔘茸雞湯」，秋冬進補正好適合，粉絲收到都十分歡喜。

華陀扶元堂龜鹿系列產品已推出上市十年，經由東森嚴選品質保證以及十萬名使用者推薦的口碑見證，華陀扶元堂更將精良的龜鹿配方，應用製作在毛小孩的保健品《毛骨力》。近日榮獲國家品牌玉山獎的東森寵物《毛骨力》，正是華陀扶元堂生產製造、東森與臺大合作的第一個行動營養複方保健品，並且委託臺大做產品功效驗證讓飼主安心。

在東森通路熱銷的明星寵物保健產品《毛骨力》，以漢方龜鹿為基底，提供毛孩全方位的關節保健，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺，以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，適用全齡犬貓，提昇毛小孩的活動力。2月份上市以來已經熱銷2萬組，接下來也即將於11月起，於全省全家便利商店開賣，將優質產品推廣給更多飼主。