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社會 社會焦點 保障人權

750萬BMW方向盤異音修不好　台中董A抗議汎德「爛爛爛」遭起訴

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中一名羅姓男子不滿新買3個月、價值750萬元的BMW X6M頻出問題，竟出動吊車將車吊到2層樓高貨櫃上，遭車商提告，檢方偵結依強制罪嫌起訴羅男。（圖／資料照片，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市羅姓鈑金公司老闆在2016年花費750萬元向汎德台中分公司購買BMW X6M新車，豈料新車才開3個月，車子方向盤傳出怪音，羅男將車送回原廠修理都無法改善。羅男不滿汎德處理方式，不僅曾率40多名員工綁布條抗議，2020年5月羅男竟出動拖吊車，將該輛X6M抬放至2樓高的貨櫃上，並丟在汎德台中分公司前草皮，車身及貨櫃還貼滿「危害消費者權益」、「BMW爛爛爛」等布條，汎德台中分公司不滿提告，檢方偵結，依強制罪嫌起訴羅男。

在豐原經營機械板金公司的羅姓老闆於2016年11月初，向汎德台中分公司買了要價750萬元的BMW X6M新車，但才買了3個月，車子方向盤即出現問題，轉彎時會有異聲，將車子送返原廠修理後，問題仍沒解決，後來又陸續出現方向盤皮件損壞、保險桿落漆等狀況，羅男不滿車商處理方式，在2019年11月26日，率40多名員工到汎德台中分公司拉布條抗議。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

雙方儘管多次協商，都無法達成共識。2020年5月1日早上8時許，羅男又找來拖吊車，將該輛BMW X6M抬放到2樓高的貨櫃上再度抗議，前後進行約20多分鐘便離去，而X6M就擺放在原地，車身及貨櫃貼滿「危害消費者權益」、「BMW爛爛爛」等布條。車商不滿羅男行為，對羅提告妨害自由。

檢方訊問時，羅男否認妨害自由，辯稱汎德台中分公司在訴訟審理期間都不處理其車子安全問題，提的要求對方都不答應，當天去就是要抗議等語。但羅男當天行為都被車商錄影存證並報案，檢方認為羅男說法是卸責，不足採信。

此外，檢方調查也發現，羅男對汎德公司提出民事告訴，當時審理接近尾聲，羅男預料可能敗訴，竟雇用吊車拖吊貨櫃放置，並堆疊該輛X6至上方，其手段堪屬強暴方法，且羅也自稱要抗議並掛上「無能車商」、「BMW爛爛爛」布條，顯屬脅迫手段，偵結依強制罪嫌起訴羅。

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