獨／台中這巷子有「殺手級」路障！貴婦新買BMW車門撞凹好心疼

▲W女新車不慎擦撞水泥花圃，車商評估維修費須2、30萬元。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市W姓女子日前駕駛新買不久的BMW120I，行經北屯區后庄3街一處巷子時，因一戶住家在轉角處擅自搭建水泥花圃，且高度不高難以察覺，導致W女轉彎時不慎擦撞，造成右側車門嚴重受損，經車商評估，2扇門均須更換，若無保險要花費2、30萬元修復，W女原自認疏忽才肇事，但詢問附近住戶後，竟得知有10多輛車曾慘遭該花圃波及，堪稱是「殺手級路障」。

▲記者到場實測，該條巷子寬度僅能容納2車通過，極容易擦撞該水泥花圃。（圖／記者白珈陽攝）

W女表示，她18日下午到當地拜訪朋友，開車行經該處時，由於水泥花圃高度低，加上行車系統未偵測到該物，車輛右側不慎撞上。她說，她以180萬元購入新車，才剛入手1年，前後感測系統還非常敏銳，但當日沒有發出任何聲響，未料才剛過彎，就馬上聽到「喀喀喀」的擦撞聲，下車查看後，發現車門凹陷、烤漆脫落，甚至連螺絲釘都直接露出，見愛車受損嚴重，她直呼「超級心疼！」

Ｗ女指出，因當時天色昏暗，她認為是自己不小心，才會撞到花圃，但後來問過住在當地的朋友L女後，才知道原來受害的人不計其數。

▲▼W女愛車受損嚴重，直呼心疼。（圖／記者白珈陽攝）

L女說，她車輛於去年11月間購入，但也在今年4月間遇到相同事情，當時她花了5萬元修車，且她的婆婆也曾經撞過，不僅如此，附近的住戶恐有不下10人都曾遭殃，但可能受損情形沒有這麼嚴重，所以大多人只是摸摸鼻子，自認倒楣。

▲▼L女車輛也曾遇到相同情形，遭到水泥花圃波及。（圖／記者白珈陽攝）

記者到場訪查，並實際駕車試驗，發現該條巷子寬度僅能容納2輛轎車勉強會車，若行經該轉角時另一側停有車輛，過彎須十分謹慎，因車內完全無法察覺該水泥花圃，2車相會時，車門離花圃僅留有10公分的空隙，稍有不慎，便又多一具「花圃下亡魂」。

▲▼記者到場實測，發現在車內時過彎無法察覺水泥花圃，是視線死角。（圖／記者白珈陽攝）

台中市政府建設局指出，此案經查該花圃屬道路固定障礙物，建設局將盡速安排派員勘查，並依台中市道路管理自治條例第19條規定，通知行為人限期改善，若未依限改善將處以3萬元以上、10萬元以下罰緩，並得按次處罰或由建設局代為拆除。

據查，該轉角的住戶為承租客，記者循線找到屋主。黃姓女屋主表示，他們夫婦購買該處已久，而水泥花圃也已蓋了30多年；由於早期當地正在興建房屋，有不少大貨車通過，但貨車轉彎時都擦撞牆角或是支架，他們多次反映無果，起先堆放石子試圖警示來車，但沒有效果，遂起意搭建該水泥花圃，讓車輛通過時須大半徑迴轉，防止房屋繼續受損。

▲男子是房客，表示2年前承租此屋，入住時水泥花圃就已存在。（圖／記者白珈陽攝）

黃姓女屋主稱不知情有這麼多車輛因花圃受害，因丈夫正在進行染疫隔離，承諾在丈夫出關後，主動將花圃拆除。W女說，他們沒打算向屋主求償，只盼花圃盡速拆除，免得有更多民眾遭殃。