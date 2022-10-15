　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農郵樂市集啟動助農民開拓通路　超值優惠線上線下同步開賣

▲▼農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

▲農委會農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

為了幫助受疫情影響的農民拓展多元通路，農糧署與中華郵政攜手合作，今（15日）、明兩天在華山文創園區舉辦「農郵樂市集」，現場推出多項優質農產品供民眾選購，還有親子互動遊戲、限時特賣、打卡禮及抽獎活動等超值優惠，另「i郵購」即日起到11月底也同步推出「天天買一送一」及「紅利20倍送」，線上線下一起挺小農。

新冠肺炎疫情影響台灣農產品國內外消費市場，為了幫助農民拓展多元通路，農委會農糧署與中華郵政再度攜手合作，今天一起在華山文創園區東2D館辦理「農郵樂市集」，從今、明兩天的周末假期，從早上10時到晚上6時，現場有多項優質農產品供大家選購，以及親子互動遊戲、限時特賣、來店禮、打卡禮及抽獎活動等超值優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

▲農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

農糧署署長胡忠一指出，疫情改變消費者購物模式，加上今年部分農產品外銷到中國大陸受阻，更凸顯農民轉型及策略聯盟的重要性，在農委會與中華郵政合作，農糧署推薦具產銷履歷或有機驗證的產品，消費者可以輕鬆查到農產品產銷資訊，不僅資訊公開、透明且可追溯，讓生產者能跟上數位經濟腳步，透過郵政資源讓安心、優質的農產品直送到消費者手中。

中華郵政董事長吳宏謀也表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區商品皆為農糧署把關推薦，自110年專區開站以來大受好評，顯見消費者對小農自產自銷商品及安全食品理念的認同與支持，周末的「農郵樂市集」活動也邀請許多在地小農參展，讓民眾面對面認識多樣性的優質產品，之後更可以上「i郵購」的「聯合推薦」專區，持續支持自己喜歡產品，達到「認識在地、喜歡在地，走入在地」意義。

▲▼農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

▲農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，還在「i郵購」網路商城開設「聯合推薦」專區，在線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

農委會提醒，即日起至11月30日，在「i郵購」網路商城開設「聯合推薦」專區，協助通過產銷履歷或有機驗證的農民與電商平台接軌，並同步推出線上優惠，並同步推出「天天買一送一」及「紅利20倍送」，希望大家在線上、線下一起挺小農，詳細訊息歡迎民眾至i郵購「聯合推薦專區」查詢。
 

►Jo Malone超低價快搶！英國梨與小蒼蘭、藍風鈴通通有

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
台中大學生喝到斷片！醉倒球場送醫　校方回應了
「死亡之橋」倒了！50人跌落峽谷　2女慘死瞬間曝
快訊／溪水暴漲！　宜蘭9溯溪客受困
1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒了
重返台灣竟是接引亡姊！女大生家人悲痛招魂　弟捧牌位帶她回家
建商老闆「闖紅燈」！硬上女業務6次　她領完獎金怒提告
快訊／颱風「尼莎」海警發布！　警戒區域出爐
首例！男打AZ出現「毛細血管滲漏」　獲救濟金40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／颱風「尼莎」海上警報發布！首波警戒區域出爐

農郵樂市集啟動助農民開拓通路　超值優惠線上線下同步開賣

首例！男子打AZ後出現毛細血管滲漏症候群　獲救濟金40萬

「尼莎」會變更強　發陸警放颱風假機率曝！明起半個台灣防豪大雨

1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒：誰取消投誰

照護兒童關懷弱勢如守護家人　護理師宋景歡獲十大傑出青年

快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

13歲少年染疫重症！肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」　加護搶救中

「這4生肖」年底財運旺爆！　專家：屬牛愛情、事業兩得意

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

職棒假球案主謀蔡政宜參選　劉仕傑號召：球迷一起抵制

蘇志燮25歲和洪真慶相親　再提此事「記憶全喪失」

退休老師忍酷熱不裝冷氣　捐出2700萬蓋14座橋！

女見黑貓「坐車頂兜風」　急招手攔車！牠從容跳下

媽剪短髮1歲兒認不出　害羞頻觀察傻喊：阿姨

快訊／颱風「尼莎」海上警報發布！首波警戒區域出爐

農郵樂市集啟動助農民開拓通路　超值優惠線上線下同步開賣

首例！男子打AZ後出現毛細血管滲漏症候群　獲救濟金40萬

「尼莎」會變更強　發陸警放颱風假機率曝！明起半個台灣防豪大雨

1篇IG限動曝「板橋人多討厭耶誕城」！新北人也怒：誰取消投誰

照護兒童關懷弱勢如守護家人　護理師宋景歡獲十大傑出青年

快訊／「尼莎」颱風生成　氣象局16:00發布海上警報！

快訊／颱風「尼莎」生成　氣象局將發海警！共伴效應炸3天雨

13歲少年染疫重症！肺炎併呼吸窘迫「還爆胃出血」　加護搶救中

「這4生肖」年底財運旺爆！　專家：屬牛愛情、事業兩得意

教育局被爆料局長夫人干政　鄭新輝：誤導或操弄影射依法究責

你們是我兄弟！侯友宜心疼救災人員　激動催票：請站出來挺做事的人

屏東縣長參選人周春米遊行宣講　籲選民支持18歲公民權

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸：陳其邁心中有高雄？　藍綠再交鋒

快訊／中共二十大明天10時開幕！會期「16日至22日」　議程曝光

修車廠老闆被小三「榨乾」　崩潰提分手！她怒衝正宮家報仇

東海男女學生斷片醉倒球場被送醫　校方認了...強調「沒做這事」

馬斯克當香水推銷員「燒焦頭髮」數小時賣萬瓶！進帳百萬買推特

27歲男偶像爆「酒後硬上、劈腿」還嗆：想拿刀捅！　公司緊急發聲

7寶媽Sydney「流產2次」曾考慮領養！打氣備孕媽：我們不是仇視對立

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

尼莎會更強　發陸警放颱風假機率曝

橘色惡魔「義肢女孩」身分曝光！台網友噴淚：羞愧了

辣妹熱舞惹議「爺爺恐見嘸奶奶」　護：跟性騷比小巫見大巫

熱低已達颱風等級　午後恐發海警

「5星座」事業財運旺到年底！加薪、中獎都有份

我女兒被殺！父悲慟「馬國鬧得很厲害」　台人喊丟臉

才買千萬房產　他炒股慘賠400萬

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

颱風若生成　估今午後發布海警

「1鞋店」辦特價　PTT清一色推爆原因曝！

「這4生肖」年底旺爆　專家：屬牛愛情、事業兩得意

超商累積點數！妹子「報電話1舉動」怒了

尼莎颱風最快今生成　明起致災豪雨炸2區

辣妹摸乳跳進榮民之家！　「輪椅長輩」真的站起來了

更多熱門

相關新聞

療癒登場！中華郵政推「幾米系列集郵商品」　10/20起發售

療癒登場！中華郵政推「幾米系列集郵商品」　10/20起發售

知名繪本作家幾米療癒作品溫暖許多人，中華郵政以幾米所繪「感恩郵票小全張—向防疫人員致敬」為發想主軸，精選其繪本創作圖樣結合郵政元素推出「幾米系列集郵商品」，包括絲巾、帆布書包、提袋等，10月20日起正式開賣。

大陸房市冷颼颼！　逾20城大推農民進城買房

大陸房市冷颼颼！　逾20城大推農民進城買房

香蕉越彎越好吃？　農糧署推「香蕉知識大闢謠」釋疑

香蕉越彎越好吃？　農糧署推「香蕉知識大闢謠」釋疑

兔年奢華集郵品重磅登場！鴻兔金銀銅錠10/7開賣　全套3.2萬有找

兔年奢華集郵品重磅登場！鴻兔金銀銅錠10/7開賣　全套3.2萬有找

是誰讓郵差變玩命快遞！機車堆40件包裹　「翹孤輪又翻車」

是誰讓郵差變玩命快遞！機車堆40件包裹　「翹孤輪又翻車」

關鍵字：

農郵樂市集農民中華郵政農糧署

讀者迴響

熱門新聞

即／國3北上81.5公里16車撞一團！全線封閉中

健身網紅驟逝享年36歲！「自己叫救護車」送醫不治

19歲港女陳屍龍山寺！　監視器拍下死前25分鐘

網嚇傻！林志穎車禍「帥臉完全恢復」慶48歲生日

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

她罹患「乳癌、大腸癌」！愛吃3食物　醫嘆：不改早晚得肝癌

《哈利波特》海格逝世！享壽72歲

羅友志爆罵拔麥走人！中天主播當場哭了

66歲房客阿北「4天沒出門」　女房東看監視器心酸

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

峮峮11年前MV畫面被挖！　「長髮學生妹超青澀」掀討論

人妻新婚9天就偷吃博士學長　綠夫崩潰：他還來吃喜宴

瘦子深夜突開罵！爆粗口挺同志

忘記自己長大　7KG貓肉壓扁小白

林志穎車禍隔2個月「喜曬全家慶生照」！

更多

最夯影音

更多
台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過
2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

2歲娃誤灑整罐調味粉　裝沒事機智回：洗掉！

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

羅志祥「人要往前看」有聯絡愷樂　和周揚青還是朋友：會聊天

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

聽前奏1秒搶答周董神曲　帥男0失誤獲「腦粉認證」

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

整理廚餘桶「突重心不穩」　清潔隊員從垃圾車摔落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面