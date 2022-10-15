農郵樂市集啟動助農民開拓通路　超值優惠線上線下同步開賣

▲農委會農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

為了幫助受疫情影響的農民拓展多元通路，農糧署與中華郵政攜手合作，今（15日）、明兩天在華山文創園區舉辦「農郵樂市集」，現場推出多項優質農產品供民眾選購，還有親子互動遊戲、限時特賣、打卡禮及抽獎活動等超值優惠，另「i郵購」即日起到11月底也同步推出「天天買一送一」及「紅利20倍送」，線上線下一起挺小農。

新冠肺炎疫情影響台灣農產品國內外消費市場，為了幫助農民拓展多元通路，農委會農糧署與中華郵政再度攜手合作，今天一起在華山文創園區東2D館辦理「農郵樂市集」，從今、明兩天的周末假期，從早上10時到晚上6時，現場有多項優質農產品供大家選購，以及親子互動遊戲、限時特賣、來店禮、打卡禮及抽獎活動等超值優惠。

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▲農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，超值優惠線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

農糧署署長胡忠一指出，疫情改變消費者購物模式，加上今年部分農產品外銷到中國大陸受阻，更凸顯農民轉型及策略聯盟的重要性，在農委會與中華郵政合作，農糧署推薦具產銷履歷或有機驗證的產品，消費者可以輕鬆查到農產品產銷資訊，不僅資訊公開、透明且可追溯，讓生產者能跟上數位經濟腳步，透過郵政資源讓安心、優質的農產品直送到消費者手中。

中華郵政董事長吳宏謀也表示，「i郵購」網路商城「聯合推薦」專區商品皆為農糧署把關推薦，自110年專區開站以來大受好評，顯見消費者對小農自產自銷商品及安全食品理念的認同與支持，周末的「農郵樂市集」活動也邀請許多在地小農參展，讓民眾面對面認識多樣性的優質產品，之後更可以上「i郵購」的「聯合推薦」專區，持續支持自己喜歡產品，達到「認識在地、喜歡在地，走入在地」意義。

▲農糧署與中華郵政共同推出「農郵樂市集」，還在「i郵購」網路商城開設「聯合推薦」專區，在線上線下同步開賣。（圖／農委會提供）

農委會提醒，即日起至11月30日，在「i郵購」網路商城開設「聯合推薦」專區，協助通過產銷履歷或有機驗證的農民與電商平台接軌，並同步推出線上優惠，並同步推出「天天買一送一」及「紅利20倍送」，希望大家在線上、線下一起挺小農，詳細訊息歡迎民眾至i郵購「聯合推薦專區」查詢。

