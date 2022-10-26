本土疫情回升4萬例！指揮中心說「可稍微鬆一口氣」有原因

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

本土疫情回升4萬例，中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增4萬0261例本土案例，確診個案中另增52例死亡。雖然病例數比昨日略增，但與上週三相比卻下降了9.7%。疫情監測組組長周志浩表示，目前病例數仍是往好的方向發展，「疫情有稍微鬆一口氣」，但目前病例數仍不少，民眾防護措施還是不可輕忽。

指揮中心表示，今日新增之40,261例本土病例，為18,558例男性、21,685例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,066例)，臺中市(5,391例)，高雄市(4,789例)，桃園市(4,053例)，臺北市(3,939例)，臺南市(3,597例)，彰化縣(2,094例)，屏東縣(1,419例)，新竹縣(948例)，新竹市(917例)，雲林縣(902例)，苗栗縣(849例)，嘉義縣(759例)，南投縣(736例)，基隆市(654例)，宜蘭縣(652例)，花蓮縣(479例)，嘉義市(448例)，臺東縣(275例)，金門縣(185例)，澎湖縣(103例)，連江縣(6例)。

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我國已於10/13起將全球疫情警示從三級「警戒」降級為二級「警示」，也於10/14開國門重啟觀光，但美國對台灣旅遊建議卻維持三級未降級。指揮中心表示，美國國務院已於10/24對台灣旅遊建議從第三級降到第一級「常規預防措施」，與日本、韓國、澳洲等國建議級別相同。

▲10/26新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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