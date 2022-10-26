日本旅遊開通！《深夜食堂》營業時間恢復　最新集還有神秘新菜

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本旅遊開通！《深夜食堂25》營業時間恢復　最新集還有神秘新菜

▲▼日本旅遊開通！《深夜食堂》第25集繁體中文版同步發行，讓粉絲零時差感受久違的日本美食。（圖／新經典文化）

▲日本旅遊開通！《深夜食堂》第25集繁體中文版同步發行，讓粉絲零時差感受久違的日本美食。（圖／新經典文化）

記者林育綾／綜合報導

國境防疫規定鬆綁，日本旅遊開通後讓許多人想衝一波，而人氣漫畫《深夜食堂》也同步發行最新一集。漫畫中「深夜食堂」營業時間一度受到疫情影響，只開到晚上8點；如今也恢復成凌晨到早上7點，還有神秘新菜色「無限青椒」引發好奇，讓粉絲零時差感受久違的日本美食與人情風土。

《深夜食堂》第25集繁體中文版在今（26）日上市，由新經典文化發行。為了慶祝久違兩年多的日本「開國」，出版社也在臉書粉絲團「深夜食堂，歡迎光臨」PO文，邀請讀者分享「旅遊開通後，到日本最想見的人、最想看到風景、最想吃的食物⋯⋯」，吸引近百位想念日本的粉絲湧入留言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友們不約而同分享自己想念的日本美食，如沙西米、燒肉、烤竹輪、超商炸雞等；還有美好回憶、風景，如美麗的雪景、富士山河口湖景等，可愛的奈良鹿都有常客心心念念，呼應第25集《深夜食堂》從疫情的不安回到常態的風景。

▲▼日本旅遊開通！《深夜食堂》第25集繁體中文版同步發行，讓粉絲零時差感受久違的日本美食。（圖／新經典文化）

▲《深夜食堂》第25集恢復原來的深夜營業時間，菜單曝光也引發粉絲好奇。（圖／新經典文化）

漫畫家安倍夜郎在這一集的創作期間，正逢日本第5次宣布緊急事態，接著進展至政策鬆綁。而漫畫中的「深夜食堂」曾經一度因應防疫政策，調整到只營業時間至晚上8點；如今也終於回到常軌，改回大家熟悉的凌晨12點至早上7點。

當時在不能供應酒水期間，老闆甚至一度賣起無酒精飲料，解禁之後，讓常客得以小酌一番。如今常客們依然持續光顧這個充滿感情的街邊小店，安倍夜郎用14道日本家常菜與常客的故事，訴說著疫情之下，人們從封閉的心，在後疫情時代漸漸重新互動，試圖回到疫情前的樣貌。

而最新集的菜單公布後，其中新菜色「無限青椒」也吸引許多讀者目光，讓粉絲好奇度破表；另外像是「咖哩味爆米花」也有人好奇，還有粉絲說「柑桔醋雞皮超好吃的」。

▲▼日本旅遊開通！《深夜食堂》第25集繁體中文版同步發行，讓粉絲零時差感受久違的日本美食。（圖／新經典文化）

▲《深夜食堂》來到第11年。（圖／新經典文化）

出版社也在粉專提到，「《深夜食堂》從2011年開始出版，轉眼今年來到第11年，這家小店一直在新宿街邊、在世界各地讀者心底溫暖著我們的心和胃。10年間，350多個故事裡，老闆胖了又瘦，常客們歷經悲歡起落，又彷彿雲淡風輕。」

新經典文化表示，「食堂也一如所有民生，躲不過疫情的影響。上一集老闆不見了，大家在街頭『流離失所』，惆悵不已。這一集碰上國際解封，漫長的待機狀態終於結束，總算等到可以打起精神重新出發的時刻；或許也因此，故事特別迷人。」

▼《深夜食堂25》搶先看！神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化提供）

▲▼《深夜食堂》第25集神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化）

▲▼《深夜食堂》第25集神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化）

▲▼《深夜食堂》第25集神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化）

▲▼《深夜食堂》第25集神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化）

▲▼《深夜食堂》第25集神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化）

▲▼《深夜食堂》第25集神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化）

►天仁茗茶禮盒打8折！凍頂烏龍＋高山烏龍才1350元

ET快訊
超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」！　黑男直擊1幕結巴了
快訊／等了12年　國內首座大型跨海「金門大橋周日通車」
玉兔懷孕「爆哭到吐血」！罹子癲前症　後悔晚生
快訊／成大女學生墜樓！　送醫不治
看新聞才知出事！　許維恩：懲處主管私下行為
「水門案」害數十車泡水　柯文哲認錯：我太沒同理心
快訊／新北某國中「國三少女墜樓」！　倒臥花圃昏迷
快訊／楊植斗從台上摔下來！　頭部著地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

超搶手「水果月曆」來了　中華郵政限量發行！每份60元

日本旅遊開通！《深夜食堂》營業時間恢復　最新集還有神秘新菜

梅花鹿大軍吃到飽　墾丁高位珊瑚礁生態遭破壞

包裹驚見「超謎1符號」害羞炸　她困擾睡不著！答案長知識

次世代疫苗接種後死亡+1！男打完陸續出現5症狀　住院搶救16天不治

高端臨床試驗委託中資？王必勝：登記為港商「原始股東無陸資」

代理校長爆學倫爭議　高苑自救會四訴求「籲教部儘速解散董事會」

妻子話語權高婚姻較幸福？台南Josh回酸一個字　獲4千網友狂讚

確診者隔離縮短專家無共識！羅一鈞曝原因「再觀察一週疫情變化」

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

超搶手「水果月曆」來了　中華郵政限量發行！每份60元

日本旅遊開通！《深夜食堂》營業時間恢復　最新集還有神秘新菜

梅花鹿大軍吃到飽　墾丁高位珊瑚礁生態遭破壞

包裹驚見「超謎1符號」害羞炸　她困擾睡不著！答案長知識

次世代疫苗接種後死亡+1！男打完陸續出現5症狀　住院搶救16天不治

高端臨床試驗委託中資？王必勝：登記為港商「原始股東無陸資」

代理校長爆學倫爭議　高苑自救會四訴求「籲教部儘速解散董事會」

妻子話語權高婚姻較幸福？台南Josh回酸一個字　獲4千網友狂讚

確診者隔離縮短專家無共識！羅一鈞曝原因「再觀察一週疫情變化」

南大路最美綠廊　百年老校新竹國小通學步道啟用　

許維恩「整隻手伸進馬桶除垢」！王家梁看傻眼　她揭神祕含意：會賺錢

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

改編韓女團超洗腦神曲！歌詞變「台灣特色小吃」　網笑噴：想吃湯包

超胸正妹「鏡頭前脫掉比基尼」畫面全播出！　黑男直擊超香1幕結巴了

台海緊張　他想搬去躲「1縣市」！見殘酷房價傻眼：來不及了

竹市玻工館　匯聚21位玻璃星光照亮藝術大道

等了12年！交長拍板　國內首座大型跨海「金門大橋10／30通車」

民進黨炒熱選情下周強攻「反黑金」　柯建銘：「三咖督」要衝破40%

對13歲女摸胸辯打蚊子判無罪　二審查出「關鍵1hr」逆轉他慘了

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

土妹畢業後變超正！男同學回頭猛追她1招反制

颱風估明生成　這3地大雨躲不掉

台海打起來「這些人首批被徵召」！不見1年義務役士兵

嬤賣花1束百元　他等找錢見整疊千元鈔

監理站給錯車牌「櫃台竟冷回4句」　萬人罵翻

寶寶在肚子裡「打開眼睛、笑了」　7秒片吸萬讚

「成颱機率高」大迴轉　雨勢加劇時間曝

熱帶低壓生成！最快明成颱奈格

11／1第7輪快篩實名制！2族群可免費領5劑

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

海邊發現半裸女屍　竟是32萬粉絲女網紅

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面