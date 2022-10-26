日本旅遊開通！《深夜食堂》營業時間恢復　最新集還有神秘新菜

▲日本旅遊開通！《深夜食堂》第25集繁體中文版同步發行，讓粉絲零時差感受久違的日本美食。（圖／新經典文化）

記者林育綾／綜合報導

國境防疫規定鬆綁，日本旅遊開通後讓許多人想衝一波，而人氣漫畫《深夜食堂》也同步發行最新一集。漫畫中「深夜食堂」營業時間一度受到疫情影響，只開到晚上8點；如今也恢復成凌晨到早上7點，還有神秘新菜色「無限青椒」引發好奇，讓粉絲零時差感受久違的日本美食與人情風土。

《深夜食堂》第25集繁體中文版在今（26）日上市，由新經典文化發行。為了慶祝久違兩年多的日本「開國」，出版社也在臉書粉絲團「深夜食堂，歡迎光臨」PO文，邀請讀者分享「旅遊開通後，到日本最想見的人、最想看到風景、最想吃的食物⋯⋯」，吸引近百位想念日本的粉絲湧入留言。

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網友們不約而同分享自己想念的日本美食，如沙西米、燒肉、烤竹輪、超商炸雞等；還有美好回憶、風景，如美麗的雪景、富士山河口湖景等，可愛的奈良鹿都有常客心心念念，呼應第25集《深夜食堂》從疫情的不安回到常態的風景。

▲《深夜食堂》第25集恢復原來的深夜營業時間，菜單曝光也引發粉絲好奇。（圖／新經典文化）

漫畫家安倍夜郎在這一集的創作期間，正逢日本第5次宣布緊急事態，接著進展至政策鬆綁。而漫畫中的「深夜食堂」曾經一度因應防疫政策，調整到只營業時間至晚上8點；如今也終於回到常軌，改回大家熟悉的凌晨12點至早上7點。

當時在不能供應酒水期間，老闆甚至一度賣起無酒精飲料，解禁之後，讓常客得以小酌一番。如今常客們依然持續光顧這個充滿感情的街邊小店，安倍夜郎用14道日本家常菜與常客的故事，訴說著疫情之下，人們從封閉的心，在後疫情時代漸漸重新互動，試圖回到疫情前的樣貌。

而最新集的菜單公布後，其中新菜色「無限青椒」也吸引許多讀者目光，讓粉絲好奇度破表；另外像是「咖哩味爆米花」也有人好奇，還有粉絲說「柑桔醋雞皮超好吃的」。

▲《深夜食堂》來到第11年。（圖／新經典文化）

出版社也在粉專提到，「《深夜食堂》從2011年開始出版，轉眼今年來到第11年，這家小店一直在新宿街邊、在世界各地讀者心底溫暖著我們的心和胃。10年間，350多個故事裡，老闆胖了又瘦，常客們歷經悲歡起落，又彷彿雲淡風輕。」

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新經典文化表示，「食堂也一如所有民生，躲不過疫情的影響。上一集老闆不見了，大家在街頭『流離失所』，惆悵不已。這一集碰上國際解封，漫長的待機狀態終於結束，總算等到可以打起精神重新出發的時刻；或許也因此，故事特別迷人。」

▼《深夜食堂25》搶先看！神秘新菜色「無限青椒」引發粉絲好奇心。（圖／新經典文化提供）