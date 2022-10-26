波波牙醫惡意陷害陳時中？黃珊珊：衛福部有意見的話要覆議

記者陳家祥／台北報導

攸關放寬國外牙醫學歷的「波波牙醫」爭議延燒，民進黨台北市長候選人陳時中政策小組召集人管碧玲指出，該提案是國民黨立委曾銘宗所提，民眾黨前立委蔡壁如也有簽名，痛批藍白惡意陷害。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊26日受訪反批模糊焦點，行政機關如果有意見，應採取覆議等做法，「看不出衛福部有任何動作」。

▲黃珊珊出席「台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會」。（圖／記者陳家祥攝）



今年5月《醫師法》修法附帶決議，放寬赴波蘭、西班牙等學醫的牙醫師，返台可免學歷甄試及開放實習名額。管碧玲在臉書指出，修改過的附帶決議內容，包括國民黨立委林為洲、張育美，民眾黨前立委蔡壁如，民進黨團柯建銘等人都有簽名，痛批蔣萬安、黃珊珊拿「波波牙醫」的議題猛打陳時中，完全是惡意的陷害。

對此，黃珊珊26日出席「台北市社會福利聯盟民間版社會福利政策白皮書發表會」時表示，這就是標準的要模糊焦點，整個事情就是要把中央衛福部自己的責任，想要移轉焦點，「我想還是一樣，立法機關有立法機關的立場，行政機關如果有意見的話，行政機關要採取相關的做法，比如說覆議」。

「看不出來衛福部有任何覆議的動作。」黃珊珊說，重點在於，民意機關本來就有各自不同的意見，但是現在問題是衛福部的態度是什麼？