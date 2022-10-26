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大陸 大陸焦點 特派現場

花700元買彩券「爽中9億」！他「隱瞞妻小」獨領...原因曝光

▲▼彩券。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

▲男子花不到千元買彩券幸運中大獎。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸廣西一名李先生相當幸運，花了人民幣160元（約新台幣708元）買彩券，中了人民幣2.19億元（約新台幣9億6千萬元），拿到支票當天，他還現場捐出善款500萬元（約新台幣2千2百萬元）用於公益事業，而中獎後他也沒有告訴老婆和小孩，原因也曝光了。

綜合陸媒報導，近日廣西南寧一名李姓男子雙色球中2.19億，一等獎43注，他1人就包攬了40注。24日上午，他從廣西福利彩票發行中心黨總支部書記、主任藍挺手中接過2.19億元的稅前現金支票，還現場捐出善款500萬元，委託廣西福彩中心用於公益事業。

花700元買彩券「幸運中9億」　他「隱瞞老婆小孩」原因曝光

▲李先生接過2.19億元人民幣的稅前現金支票後，當場捐出善款500萬元人民幣。（圖／翻攝錢江晚報）

李先生中獎後很沉得住氣，他表示，自己沒有告訴老婆和小孩，原因是「怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了。」消息曝光後，讓網友紛紛留言直呼「這位先生覺悟很高啊，給他點讚」、「好幸運阿」、「上輩子肯定做了什麼好事」、「這觀念是對的」、「我也想不努力了」。

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