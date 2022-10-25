醫院櫃台怨氣爆滿！筆筒貼上「惡毒詛咒」：偷筆國考不會過

▲獸醫院的櫃台筆筒怨氣爆滿，詛咒偷筆者「診爆滿」以及「CC／國考不會過」。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

偷筆真的非常不可取！一名網友到某間醫院時，意外發現櫃台上擺放筆筒，而筆筒外也告知「使用完畢請歸還」，但疑似有人不理會公告，直接將筆拿走，於是上方再度貼了「充滿怨念」的公告，完美傳達情緒的公告內容，讓不少人笑翻了。

這名網友在「路上觀察學院」分享，他到中部某間獸醫院時，發現櫃台上有個筆筒，上方貼著「使用完畢請歸還」的公告，但疑似借出後常常不見，因此公告的上方，又加貼了一張「詛咒」，讓他忍不住笑了出來，「做壞事會有報應。」

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依據照片畫面，上方的公告寫著「請勿偷走筆」，更是對2種身分的人進行詛咒，若是醫生偷走，會面臨「診爆滿」的狀況，如果是學生偷走，則是「CC／國考不會過」。

▲中興大學獸醫院的櫃台人員似乎對偷筆者的怨念相當深。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



貼文曝光後，引起網路上廣泛討論，不少人留言回應，「放在櫃台的筆，真的就像掉進黑洞一樣，一去不復返」、「滿滿的怨念」、「病人偷走，醫不好」、「所以是誰這麼切德（缺德）」、「外面的開業的醫生會特別過來看，這裡有沒有筆可以拿」、「很窮的醫生會慕名去偷ㄅ。」

對此，也有畢業生出面解釋，這是中興大學獸醫教學醫院的筆筒，而教學醫院的醫師薪水是固定的，就算門診上升，也不會有分紅，門診多只是肝壞得更快。該名畢業生加碼解釋，CC則是「Clinical Conference」（臨床討論會議）的縮寫，5年級的實習生要上台進行病例報告，類似其他學系的畢業專題，如果報不好就等於延畢。

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