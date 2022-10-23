正妹獸醫騎單車脫了！辣露「邪惡南半球」…下秒被包圍嚇傻：快逃～

▲郭霏是正妹獸醫。（圖／翻攝自instagram／ffffeifffei）

記者朱祖儀／綜合報導

正妹獸醫郭霏擁有亮眼外型及魔鬼身材，自然的健美風格讓她曾登上表特版，她平時也會在社群平台和粉絲分享美照，近日更新IG就透露去參加騎單車活動，為了要拍美照，上半身僅穿藍色比基尼，露出「邪惡南半球」，結果一旁攝影師看到後隨即蜂擁而上，讓她直呼「快被嚇死」。

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▲郭霏穿比基尼露出南半球。（圖／翻攝自instagram／ffffeifffei）

郭霏在IG透露，22日參加「單車潑水派對」，當時只是想要脫衣服拍照，結果才過不到1分鐘，「然後就看到從四周飛奔而來的人類」。她發現之後當場嚇傻，笑說最後拍到沒幾張衣服，「趕快穿好穿滿，快逃啊～～～」。

▲一旁的攝影師搶拍郭霏。（圖／翻攝自instagram／ffffeifffei）

從照片可以看到，當時郭霏身穿一件藍色比基尼搭配牛仔短褲，露出大片健康麥芽色肌膚，看起來相當健康。其中最吸睛的是，由於她上圍相當豐滿，比基尼根本包不住，特殊設計還露出「南半球」，看起來相當火辣，也難怪一旁的攝影師看到後會忍不住衝過去拍照。

照片曝光後，網友紛紛大讚「這件真的實在是最近流行的犯規南半球上衣」、「強大吸引力～」、「流量密碼」、「你這樣子不好，會害男生大暴走」、「南半球的微露太辣啦」、「好看，大飽眼福」、「雙眼+單眼=三眼為之一亮」、「恭喜變女神，不過我很佩服你都不用美肌，生動自然」。

▲▼郭霏宣傳活動時也超辣。（圖／翻攝自instagram／ffffeifffei）

郭霏日前替該場活動宣傳的照片也相當驚人，看到她騎著單車，身穿黑色高衩連身泳裝，不僅露出大片美背，渾圓的雙臀更是緊緊抓住眾人目光。另一張照片只見她露出甜美笑容，手上則緊緊握著水槍，讓許多粉絲的心都被狙擊了。

▼郭霏經常分享美照。（圖／翻攝自instagram／ffffeifffei）