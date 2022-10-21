醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」！網笑翻：看了更想敲

▲醫院診間門口貼滿「裡面在看診，請勿敲門」公告。（圖／翻攝自臉書專頁「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

醫院診間是需要安靜的地方，不過有時候診病人或家屬會突然打開、或狂敲診間的門，這樣不僅侵犯看診病人的隱私，也會打亂醫生看診的節奏。就有網友發現，某間醫院因不堪其擾，在診間門上狂貼「請勿敲門」的白紙，從偌大標語可以感受到醫護的無奈。貼文一出，引來網友感同身受的討論，紛紛留言「看了就好想敲啊」。

一名網友在「路上觀察學院」分享一張有趣照片，只見照片中，某醫院診間貼了5張「裡面在看診，請勿敲門」的提醒標語，5張接續貼在診間大門上，就連一旁的牆壁上也貼了一張。而從這5張偌大標語可以感受到醫護人員滿滿的無奈，似乎是因在看診期間，被無數次響起的敲門聲打斷了看診節奏而忍無可忍，讓原PO笑稱「你再敲門試看看！」

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貼文一出也引發網友熱烈討論，不少人表示，「通常都是敲了才發現那張紙，所以要貼很多張」、「可以多貼八張「有問題站好等我開門再問」就可以解決了」、「敲門者排到最後一位，保證沒人敢敲」、「是不是被敲一次就貼一張」、「相信我，還是有人會敲門，因為他們眼中只有門(過來人經驗)」、「跟你說~就是沒用才會貼成這樣」、「你越這樣寫，本土大媽，或一些阿伯更愛敲，固執愛唱反調 信不信」、「過號的還是會敲門或直接開門啦，台灣很多人看得懂字卻看不懂意思」。

也有網友幽默回應，「不好意思我看不懂中文，跟道路標示指示牌一樣都僅供參考而已。」、「貼再多也擋不住人到好奇心，我就是要敲給你看，看看會怎樣」、「裡面的人會出來敲你」、「只需貼張（此處電網看診期間通電，敲門者自行負責）」「越貼越想敲」、「再敲門就ICU見」。

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