　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」！網笑翻：看了更想敲

▲醫院診間門口狂貼５張「裡面在看診，請勿敲門」標語。（圖／翻攝自臉書專頁「路上觀察學院」）

▲醫院診間門口貼滿「裡面在看診，請勿敲門」公告。（圖／翻攝自臉書專頁「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

醫院診間是需要安靜的地方，不過有時候診病人或家屬會突然打開、或狂敲診間的門，這樣不僅侵犯看診病人的隱私，也會打亂醫生看診的節奏。就有網友發現，某間醫院因不堪其擾，在診間門上狂貼「請勿敲門」的白紙，從偌大標語可以感受到醫護的無奈。貼文一出，引來網友感同身受的討論，紛紛留言「看了就好想敲啊」。

一名網友在「路上觀察學院」分享一張有趣照片，只見照片中，某醫院診間貼了5張「裡面在看診，請勿敲門」的提醒標語，5張接續貼在診間大門上，就連一旁的牆壁上也貼了一張。而從這5張偌大標語可以感受到醫護人員滿滿的無奈，似乎是因在看診期間，被無數次響起的敲門聲打斷了看診節奏而忍無可忍，讓原PO笑稱「你再敲門試看看！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出也引發網友熱烈討論，不少人表示，「通常都是敲了才發現那張紙，所以要貼很多張」、「可以多貼八張「有問題站好等我開門再問」就可以解決了」、「敲門者排到最後一位，保證沒人敢敲」、「是不是被敲一次就貼一張」、「相信我，還是有人會敲門，因為他們眼中只有門(過來人經驗)」、「跟你說~就是沒用才會貼成這樣」、「你越這樣寫，本土大媽，或一些阿伯更愛敲，固執愛唱反調 信不信」、「過號的還是會敲門或直接開門啦，台灣很多人看得懂字卻看不懂意思」。

也有網友幽默回應，「不好意思我看不懂中文，跟道路標示指示牌一樣都僅供參考而已。」、「貼再多也擋不住人到好奇心，我就是要敲給你看，看看會怎樣」、「裡面的人會出來敲你」、「只需貼張（此處電網看診期間通電，敲門者自行負責）」「越貼越想敲」、「再敲門就ICU見」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

一包只要11元►東風極柔「150抽」衛生紙快來搶原價$1399　限時↘$799

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

►飛利浦全自動義式咖啡機「現省8000元」！5種咖啡一鍵完成　香醇又方便

ET快訊
快訊／震撼彈！　陸媒爆：林書豪將加盟高雄鋼鐵人
高雄議員「2空姐PK」！　她空難7年後再穿上制服
快訊／台中違建惡火害2勇消殉職　老闆判2年6月
LIVE／全台選舉抽號次看誰最有哏　台積電總裁設質千張股票專
最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤　喊話支持性專區
萬華槍擊中彈警還原現場　趕到就聽見槍聲：一心只想救被害人
工作證拿出來！「5大職業」住飯店每人只要350元　限時5天搶
快訊／台中機車雙載擦撞垃圾車　女乘客遭輾斃
獨／八點檔男星選議員！　深溝妹、神力女超人都來了
搭火車2兒一路鬧「爸媽震撼教育」！　他讚嘆：不敢再吵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」！網笑翻：看了更想敲

超狂「北捷美食地圖」9張快收！拉麵、燒肉、麻辣火鍋全都有

穩交7年想結婚！男友「回1句」她秒落淚　網狂勸分手：別再等了

農委會攔阻詐騙逾8千萬元！較去年成長1.8倍「彰化與新北最多」

厚疊鈔票放冰箱「3個月怪奇長毛」！照片驚呆：被魔化了

女友晚回家身上飄「男性香水味」炸綠光！他偷看手機　揪真相哭了　

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」　他讚嘆：不敢再吵

請老公買「寶寶量腳器」　妻見實物傻眼：這個怎麼量啦

這「3生肖組合」無法長廂廝守！婚後水火不容...易離婚收場

農村都市零距離　「農村食樂節」體驗交流蹦出新火花

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」！網笑翻：看了更想敲

超狂「北捷美食地圖」9張快收！拉麵、燒肉、麻辣火鍋全都有

穩交7年想結婚！男友「回1句」她秒落淚　網狂勸分手：別再等了

農委會攔阻詐騙逾8千萬元！較去年成長1.8倍「彰化與新北最多」

厚疊鈔票放冰箱「3個月怪奇長毛」！照片驚呆：被魔化了

女友晚回家身上飄「男性香水味」炸綠光！他偷看手機　揪真相哭了　

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」　他讚嘆：不敢再吵

請老公買「寶寶量腳器」　妻見實物傻眼：這個怎麼量啦

這「3生肖組合」無法長廂廝守！婚後水火不容...易離婚收場

農村都市零距離　「農村食樂節」體驗交流蹦出新火花

蔣萬安找專家備戰辯論　下週「每天特訓」演練應變突發狀況

周杰倫第5支MV曝光「合作世界級大團」！　成員竟還是他的粉絲

「最美里長候選人」陳紫渝抽中2號！　曬比YA美照喊「勝利在望」

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍張全家福照！

流浪黑狗「大腿皮被掀開」經3次手術縫合　愛媽心疼決定收編給家

新一波疫情升溫　富士康鄭州iPhone組裝廠實施嚴格防控

金萌獎搶票！「搞笑崩壞」萌犬菜頭衝第一　撈魚喵、ㄎㄧㄤ汪緊追

快訊／震撼彈？！中媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

抽中1號一定會贏！　張善政：桃園永遠是我們的第一名城市

廟宇小旅行！花蓮吉安鄉推賞廟宇遊景點　10／23每人200

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

「妳男友臉上有屌」　同事惹錯人秒收存證信函

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

台式麵包熱量大公開　「這款」超可口竟奪冠

幫出3500元赴日PCR費用？ 　高端11字回應

BMW車主PO文怨被罰　被網逆風罵

超商掀「生」食風！內行曝：日本很流行

更多熱門

相關新聞

奇美醫學中心無菸有成

奇美醫學中心無菸有成

奇美醫學中心戒菸團隊成立10年，2022年榮獲衛福部國健署推薦角逐2022年全球無菸健康照護服務網絡（GNTH）舉辦的「無菸醫院國際金獎」認證，於世界各國推薦參賽的候選醫院中，以優秀成效通過三階段資料評選，最終榮獲無菸醫院國際金獎的殊榮。

武裝分子攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射

武裝分子攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射

157億打造台中第一間市立醫院　登地方史上最大促參案

157億打造台中第一間市立醫院　登地方史上最大促參案

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都過30歲

馬路驚見「小扁」！他喊：認識的都過30歲

男拒付百萬手術費　曾回答「自費」敗訴

男拒付百萬手術費　曾回答「自費」敗訴

關鍵字：

路上觀察學院醫院診間看診

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

專家點名「超難追星座Top 4」

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

快訊／台北市長選戰號次　陳時中12號、黃珊珊8號、蔣萬安6號

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

更多

最夯影音

更多
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面