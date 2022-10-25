PTT八卦板出現大量「投降論」　40歲處男：投降至少躲牆內打手槍

▲PTT八卦板近日大量討論「投降論」。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者林彥臣／綜合報導

中共二十大閉幕之後所形成的人事布局，讓全世界討論是否準備對台動武，台灣許多人也在討論是否不久的將來，兩岸將會開戰。PTT八卦板不少人也在討論「投降論」，其中一位自稱40歲處男的網友發文詢問，「開戰時要怎麼投降才能自保？」以起許多網友的討論。

原PO發文表示，「聽說快打仗了，如果真的打起來要怎麼向對方投降能自保呢？對了，別拷貝（靠北）我什麼抗中保台，為了妻小家產之類的。我四十處男啦，沒有甚麼資產，父母住在鄉下，為什麼要我為了那些達官貴人，還有炒房的人拼上自己的性命呢？投降至少還能躲在牆內打手槍對吧？有沒有開戰時，魯蛇要怎麼投降才能自保的八卦？」

網友在推文中回應表示，「先在門口掛五星旗」、「抓一隻塔綠班領賞」、「到時候民進黨會先示範，等教學就好了」、「先唱國歌，只有六句，很好記，不錯聽」、「對，我才不願捍衛炒房的基礎！」。

但也有網友駁斥，「政府沒投降你就只是移動標靶」、「美軍奪還戰你就在裡面惹，直接抓投降仔抗美」、「你不打之後改跟美國打」、「國共內戰示範過了：死在戰場上或許是幸運的，因為活下來的人命運更悲慘。」

▲另外還有網友認真討論如何投降。圖為投降後被俄軍任命的梅利托波爾市（Melitopol）偽市長丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。（圖／翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片）



另外還有網友認真分析如何投降，開戰前一定會被徵召，進入軍隊，進入軍隊後，首先保持中立心態，軍中一定有獨派跟統派，這個時候不要表態，先求自保。

網友接著說，暗中觀察軍中那些人是統派，當觀察出那些是統派後，大家心照不宣地漸漸走在一起，盡量有默契地被分在一起，走在一起交流再一起，小白旗一定要備在身上可以選擇在軍中休息時帶隊集體投奔祖國懷抱，或著是開戰時假裝要衝前鋒，其實是要直接投降。