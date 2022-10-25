烏克蘭議員訪台談戰爭啟示　綠黨團：歡迎！有重要象徵意義

▲盧狄克持AK-47：俄軍壓境是舉槍學扣扳機之時。（圖／推特／@kiraincongress）



記者杜冠霖／台北報導

烏克蘭國會議員盧狄克25日訪台，民進黨團25日指出，民主國家站在一起，是世界普遍民意，對於中國意圖對台動武有相當嚇阻作用，此時有烏克蘭議員來台，具有非常重要的象徵跟實質意義，相信台灣民眾也跟烏克蘭站在一起。

烏俄戰爭爆發之際，盧狄克曾在推特上傳一張自己持槍的照片，並寫道：「我學著使用卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikovs，AK-47步槍），準備攜帶武器。這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。烏克蘭加油！」該照片也在國際引起不少討論。

羅致政指出，相信烏克蘭事件已經讓很多國家發現，必須採取更強硬立場，來因應各種獨裁者的威脅與擴張，最近二十大已經證明中國更獨裁、對外野心更大。

羅致政表示，民主國家站在一起，是世界普遍民意，對於中國意圖對台動武有相當嚇阻作用，最重要是台灣有民主自由價值，這也是許多國家支持台灣的重要原因。

原訂烏克蘭國會小組訪台，傳出因中方從中作哏，僅剩一名議員來台，對此，羅致政指出，幾個議員來台不是關鍵，而是這個時刻有烏克蘭議員來到台灣，這是非常重要的象徵跟實質意義。

羅致政指出，烏克蘭正在戰爭當中，在這樣的緊張時刻，有任何一位議員到台灣來，中國打壓我們不會意外，即便如此，還是有議員願意在此刻來到台灣，對她感到非常敬佩。