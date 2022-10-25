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大陸 大陸焦點 特派現場

95歲老翁進駕校學開車　教練一看想勸退...背後故事藏洋蔥

▲95歲的徐緯前往駕駛學校學車準備考駕照，想要載90歲的老伴出門兜風。（圖／翻攝新民晚報）

▲95歲的徐緯前往駕駛學校學車準備考駕照，想要載90歲的老伴出門兜風。（圖／翻攝新民晚報，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海一名95歲徐姓老翁到駕駛學校學開車，讓工作人員嚇了一跳，雖然眾人極力勸退，老翁仍態度堅決並稱，根據新規，70歲以上長者只要通過三力（記憶力、判斷力、反應力）測試，便可考取駕照。經教練詢問，這名徐姓老翁如果順利拿到駕照後，最想做的一件事就是，「帶著90歲的老伴開車出門轉一轉」。

▲95歲的徐緯前往駕駛學校學車準備考駕照，想要載90歲的老伴出門兜風。（圖／翻攝新民晚報）

《新民晚報》報導，一直以來，學車都是徐姓老翁未竟的夢想，得知駕考取消年齡限制，他不想再錯過。顧慮到老翁年紀和身體情況，他的女兒並不支持，不過，看著這一股學習勁，還是尊重父親的決定，「如果他能考出駕照，還真是全家第一個擁有駕照的人。」

老翁名叫徐緯，1928年出生，退休前曾是一名體育老師，年輕時便熱愛運動。酷愛旅行的他退休後時常帶著老伴四處旅行。徐緯自豪地表示，「快90歲的時候，還跑去珠峰大本營，尼泊爾、老撾（寮國）、西藏都逛了一圈。」

▲95歲的徐緯前往駕駛學校學車準備考駕照，想要載90歲的老伴出門兜風。（圖／翻攝新民晚報）

接到這名特別的「客戶」，擔任教練的陳錫芹驚訝之餘仍硬著頭皮教學，他回憶初見面時的情況，本以為徐緯三力測試不會通過，沒想到竟順利過關，「做教練17年，老人是我教過年紀最大學員，恐怕之後也不會再遇到。」

陳教練透露，徐緯的「駕駛感」很好，轉彎、S型行駛、排檔即提速都難不倒他，「如果年輕10歲來學，肯定上手更快。」

為了一圓徐緯的開車夢，陳教練專門為他量身打造教學方案，每次都會由2位教練陪同練車，一人負責全程拍攝，待訓練後，會將授課內容整理成文字稿讓徐緯回家復習，每次出車前，還會陪徐緯一同觀看上節課程的影片。

雖然徐緯去駕校一趟要來回換程約4小時之久，但他仍倍感充實。目前，徐緯已高分通過科目一的考試，他也想證明自己的確可以，朝著拿到駕照的夢想邁進，未來能順利載著老伴外出兜風。

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