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Strawberry益生菌衛生棉新上市　18日首賣下單再送東森幣

Strawberry益生菌衛生棉18日首賣 下單再送東森幣（圖／東森購物提供）

▲「Strawberry益菌棉」10/18（二）晚上21:20將於東森電視購物34台獨家首賣，下單還可享東森幣100%回饋。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

每個女生一個月當中大約有近1/4的時間是在經期中渡過，根據調查，現在女性對於衛生棉追求舒適遠大於比較價格，且不再滿足單一功能。首創保養型衛生棉新上市，「Strawberry益生菌」衛生棉添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％。「Strawberry益菌棉」10/18（二）晚上21:20將於東森電視購物34台獨家首賣，訂購即享東森幣100%回饋，打語音訂購再贈200枚，超級優惠好康回饋給東森會員朋友。

很多女生在經期時會有情緒不佳、身體不適等狀況，冬天穿著為了保暖，衣著過於緊身或厚重，也會使私密處環境變得又濕又熱，造成壞菌滋生，產生搔癢異味，甚至發炎等問題。根據醫生建議，在白天，不管月經量多少，衛生棉應至少3小時要更換一次，血流量大的時候更是要勤換，因為衛生棉與經血、分泌物混合後，就像細菌培養皿，等忙到一段時間才更換，細菌量已累積到可怕的量，更何況夜晚到天亮長達6～8小時，選擇天然抗菌成份、長效抑菌的衛生棉，才是安心首選。

人的皮膚上本來就有許多細菌，有好菌也有壞菌，而針對肌膚較為敏感的私密處，首創保養型「Strawberry益生菌衛生棉」新上市，添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實可以有效抑制壞菌，抑菌率達到99.9％。此外具備35%以上吸水力，不回滲、不測漏，還有透氣底膜，可以快速排除濕氣，淨味不悶熱，並有草莓香氛帶來清新好心情。

Strawberry益生菌衛生棉18日首賣 下單再送東森幣（圖／東森購物提供）

▲「Strawberry益生菌」衛生棉添加專利益生菌發酵萃取（ATCC#8293），經Intertek檢驗證實抑菌率可達到99.9％。

「Strawberry益菌棉」10/18（二）晚上21:20將於東森電視購物34台獨家首賣，整組包含8包日用量多型、4包夜用加長型、4包護墊一共14包，市價2064元，東森價只要990元，東森照護女性會員朋友，訂購即享東森幣100%回饋，打語音訂購再贈200枚，共贈東森幣1190枚，各種需求一次滿足，新品上市會員搶先免費體驗。
 

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