開嗆黃珊珊「懂瞎毀」　他曝陳時中最新人設：水門提督陳大人

▲黃珊珊、陳時中。（組合圖／記者周宸亘、林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

百齡橋下堤外停車場因連日豪雨導致數十輛車遭水淹，民進黨台北市長候選人陳時中表示，自己若當市長絕不會關水門放給它淹，還嗆無黨籍候選人黃珊珊「是在懂瞎毀」。對此，媒體人朱凱翔透過臉書發文狠酸，「我大阿中就是霸，又加分了！」，更諷刺陳的最新人設是「水門提督陳大人。」

陳時中日前指出，「人車都還在堤外北市府卻關水門，若自己當選就絕對不讓此事再發生。」不過，卻被黃珊珊狠嗆，如果不關水門讓車子淹掉，台北市會變成「水鄉澤國」，並酸陳時中「應該不了解關水門有相關規範，如果不懂，應該搞清楚再來說。」

針對黃珊珊批評，陳時中25日反擊，連辦事情的先後順序都分不清楚要怎麼當首長，「妳說我不懂水門，我跟妳講我很懂啦，我不用懂瞎毀啦，我就懂我的車子不要被淹，這樣懂還不懂？」，更轟「妳很懂，懂到市民的車被淹，是在懂瞎毀？」

黃珊珊今日出席政見發表記者會時回應，「水門外面淹掉的是車子，水門沒關淹掉的是全部台北市民。不知道住在旁邊的車主，是要車子被淹掉還是家也被淹掉？重點在於關水門有一定標準，但不要說只是為了車子，讓整個旁邊的區域整個變成水鄉澤國，不要做政治操作。」

面對兩人激烈口水戰，朱凱翔日前在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文諷刺，「我大阿中就是霸，又加分了！」，直呼陳時中最新人設是「水門提督陳大人」。此貼文一出吸引千名網友點贊，有網友留言表示，「就愛大阿中這樣勇敢做自己，請繼續這樣的囂張跋扈」、「真是有夠霸氣，跟馬桶偷窺一樣霸」。