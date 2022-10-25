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【廣編】「膽固醇救星」統一陽光高纖燕麥穀奶　連3周7-11第二件10元

統一陽光高纖燕麥穀奶（圖／業者提供）

【廣編特輯】

圖、文／統一陽光提供

想相揪親朋好友一起大啖肥美秋蟹、海鮮鍋，卻又擔心膽固醇飆升嗎？統一陽光高纖燕麥穀奶推出7-ELEVEN限時優惠活動，放心吃美食的同時也可以把關膽固醇。即日起至11月10日，只要到統一陽光官方Facebook粉絲專頁「放心吃 陽光燕麥幫你擋膽固醇」活動貼文下方，留下你吃過最有膽固醇罪惡感的一餐照片，還有機會抽好禮。

隨著年齡漸增，不少人逐漸感受到健康狀態下滑，擔心健康報告上出現紅字，也不敢如以往放心吃美食。營養師Angela表示，享受大餐其實不用太過焦慮，可以靠飲用高纖燕麥穀奶、攝取蔬菜、黃豆等來控制膽固醇。統一陽光高纖燕麥穀奶通過國家健康食品認證，有助於降低血中總膽固醇、血中低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞膽固醇）、增加血中高密度脂蛋白膽固醇（俗稱好膽固醇）、減少發生心血管疾病的危險因子。享受大餐之餘來一瓶，控制膽固醇也補充膳食纖維，減少身體負擔和心理罪惡。

10月19日至11月10日止，在7-ELEVEN購買統一陽光高纖燕麥穀奶（原味／無加糖任選），即可享第2瓶10元的好康優惠，此外，「統一陽光」官方Facebook粉絲專頁現正舉辦「放心吃 陽光燕麥幫你擋膽固醇」留言抽獎活動，只要留下讓你最有膽固醇罪惡感的一餐照片，就有機會抽中統一陽光高纖燕麥穀奶組合。詳情請見►https://reurl.cc/AOG8OZ

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關鍵字：

膽固醇吃海鮮統一陽光高纖燕麥穀奶

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