8月邀小黃運將餐敘　桃園市復興區區長候選人涉賄遭起訴

▲桃園檢方今年第1件起訴復興區長涉餐會宴請選民賄選案。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市原住民自治區復興區區長無黨籍候選人楊春樹，由支持者吳姓樁腳假藉討論復興區觀光發展及解決風景區交通問題之名義，邀請復興區計程車從業人員在餐廳席開3桌，過程中再由被告吳男帶同被告楊春樹逐桌敬酒致意，並稱被告楊為本屆區長候選人，請大家支持等語，涉及違法賄選，桃園檢方25日對楊、吳2人提起公訴，這也是桃園市第一件涉賄遭起訴。

桃園檢方調查，被告楊春樹為求能順利當選區長，先由被告吳男以LINE通訊軟體傳送訊息予計程車隊「小黃家族」LINE群組，假藉討論復興區觀光發展及解決風景區交通問題之名義，邀集復興區計程車從業人員，於今年8月6日晚間6時許，在桃園市復興區某飲食店餐敘。被告楊男身著競選背心於當日夜間6時許，在餐廳席開3桌，招待不知上情選民15人。

飲宴間，再由被告吳男帶同被告楊男逐桌敬酒致意，並稱被告楊男為本屆區長候選人，請大家支持等語，已涉違反公職人員選舉罷免法。

桃園地檢署陳嘉義檢察官於本月4日指揮法務部調查局桃園市調查處，以及桃園市政府警察局大溪分局共同偵辦楊春樹涉嫌賄選案，今日對被告楊男、吳男等2人提起公訴，另一被告周男則因罪嫌不足，為不起訴處分。