資策會執行長「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏：每天很多陌生來電

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

資策會執行長卓政宏針對民眾黨新竹市長參選人高虹安在資策會任職時，兼任資策會衍生公司科智企業業務處長一事表示「有問題」，且論文部分擬定對高提出侵權告訴。對此，有網友發現卓政宏個人身兼7職，質疑有雙標問題，而卓政宏也在臉書發文表示接到許多陌生來電。

資策會日前指出，高虹安的辛辛那提博士論文內引用資策會期刊論文的8成，不排除提告。事後，高虹安被爆在資策會任職時，兼任資策會衍生公司科智企業業務處長。

面對高兼職一事，資策會執行長卓政宏日前答詢民進黨立委賴瑞隆時表示，高虹安兼職沒有報備也沒有說明，「就職場倫理來講，這樣做是有問題的」，並揚言提告。

▲資策會執行長卓政宏（左）、經濟部長王美花（右）。（圖／記者湯興漢攝）



然而，網友發現高虹安過去曾在台北國際電腦展Computex時穿著科智的制服，替總統蔡英文、時任經濟部次長沈榮津進行導覽介紹，而照片、影片都寫著「由資策會提供」，明顯證明資策會知情，事後這部影片也被資策會關閉留言功能。

有網友發現，資策會執行長卓政宏同時身兼台灣數位科技與政策協進會理事、消費者文教基金會董事、交通部財團法人鐵道技術研究及驗證中心董事、社團法人台灣未來協會監事、文化科技發展協會常務理事、國立台灣大學資訊工程系兼任副教授等7項職務，質疑卓政宏兼職的標準、申請公文的提交不知是否與高虹安相同。

針對外界的提問，卓政宏並未說明。卓政宏24日在個人臉書僅發文表示，「886是組好數字，最近每天很多陌生來電上面都會自動顯示國碼，當初是有選號嗎？」並強調他的心情是「正面積極」。

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