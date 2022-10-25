戀愛也有SOP　國民黨女將79字談三立高層：我公私分明

▲9月12日16時58分結束短暫約會後，游淑慧又到超市買食材回內湖大樓，準備大展廚藝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊上月共3次直擊游淑慧與劉世澤約會，意外發現，游、劉的約會模式相當固定，不但每次都去同一家咖啡店，就連三次被直擊的日期，也都在星期一。除了9月26日這一次，本刊也在9月5日、9月12日，直擊二人趁隙約會。

9月5日下午3點，游淑慧在中天電視台上完節目後，直接開車到三立大樓外等候，沒多久，劉世澤就出現上車，二人戴著一模一樣的國旗口罩，一起到咖啡店，當天店內人潮特別多，劉顯得不太自在地左顧右盼，直到游拿手機給劉看，二人才交頭接耳討論起來。

之後不知何故，咖啡還沒點，二人就先行離開，接著游淑慧又載劉世澤到附近另一家同品牌的咖啡店，下車時因為四周沒有其他人，游便親暱地挽住劉的手臂，直到進入咖啡店，游才將手放開，買完咖啡，游又載劉回三立。

▲游淑慧曾在臉書PO自己參加廚藝課的照片，看似對做菜頗有興趣。

另一天，9月12日下午4點，本刊同樣直擊游淑慧錄完三立的節目後，先到後方停車場取車，接著繞了一大圈，又回到三立載劉世澤買咖啡，她大費周章繞路，只為與劉短暫共處，當天游的時間較充裕，與劉買完咖啡後，又專程到超市購物，並向店員討教烹調技巧，最後買了蔬菜與二盒咖哩等食材回到內湖豪宅，看來似乎想大展廚藝。

本刊連續1個月直擊發現，原本住在星雲街的游淑慧，已悄然搬到內湖豪宅與劉同居，因為她不論自行開車出門，或由助理接送跑行程，都在該棟豪宅進出，甚至9月中確診隔離期間，她的車也一直停在豪宅對面的停車場。

▲劉世澤與游淑慧曾分別在各自的IG及臉書PO出同一個水杯（紅圈處）。

另外，本刊也直擊，劉世澤頻繁出入該棟豪宅。本月20日早上近9點，游淑慧的助理到豪宅接游出門跑行程，游才離開3分鐘，劉也駕駛白色轎車從地下停車場駛出、前往三立上班。當晚，游、劉二人分別於8點多及9點多回到豪宅，不只如此，二人的臉書及IG，也洩漏同居戀情的痕跡。

問到是否與劉世澤交往及同居？游淑慧沒有正面回應，她告訴本刊：「我不喜歡將個人私事攤在陽光下，且選舉將至，不希望大家因為私生活的八卦，忽略我一直以來在工作上的努力，我是一個公私分明的人！」游並補充：「我已經40幾歲了，總有交朋友的權利吧！」至於劉則表示自己單身，與游只是朋友，沒有交往或同居，並強調：「我有很多朋友！」

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