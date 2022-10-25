　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

戀愛也有SOP　國民黨女將79字談三立高層：我公私分明

9月12日16時58分結束短暫約會後，游淑慧又到超市買食材回內湖大樓，準備大展廚藝。

▲9月12日16時58分結束短暫約會後，游淑慧又到超市買食材回內湖大樓，準備大展廚藝。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊上月共3次直擊游淑慧與劉世澤約會，意外發現，游、劉的約會模式相當固定，不但每次都去同一家咖啡店，就連三次被直擊的日期，也都在星期一。除了9月26日這一次，本刊也在9月5日、9月12日，直擊二人趁隙約會。

9月5日下午3點，游淑慧在中天電視台上完節目後，直接開車到三立大樓外等候，沒多久，劉世澤就出現上車，二人戴著一模一樣的國旗口罩，一起到咖啡店，當天店內人潮特別多，劉顯得不太自在地左顧右盼，直到游拿手機給劉看，二人才交頭接耳討論起來。

之後不知何故，咖啡還沒點，二人就先行離開，接著游淑慧又載劉世澤到附近另一家同品牌的咖啡店，下車時因為四周沒有其他人，游便親暱地挽住劉的手臂，直到進入咖啡店，游才將手放開，買完咖啡，游又載劉回三立。

游淑慧曾在臉書PO自己參加廚藝課的照片，看似對做菜頗有興趣。（翻攝游淑慧臉書）

▲游淑慧曾在臉書PO自己參加廚藝課的照片，看似對做菜頗有興趣。

另一天，9月12日下午4點，本刊同樣直擊游淑慧錄完三立的節目後，先到後方停車場取車，接著繞了一大圈，又回到三立載劉世澤買咖啡，她大費周章繞路，只為與劉短暫共處，當天游的時間較充裕，與劉買完咖啡後，又專程到超市購物，並向店員討教烹調技巧，最後買了蔬菜與二盒咖哩等食材回到內湖豪宅，看來似乎想大展廚藝。

本刊連續1個月直擊發現，原本住在星雲街的游淑慧，已悄然搬到內湖豪宅與劉同居，因為她不論自行開車出門，或由助理接送跑行程，都在該棟豪宅進出，甚至9月中確診隔離期間，她的車也一直停在豪宅對面的停車場。

劉世澤與游淑慧曾分別在各自的IG及臉書PO出同一個水杯（紅圈處）。

▲劉世澤與游淑慧曾分別在各自的IG及臉書PO出同一個水杯（紅圈處）。

另外，本刊也直擊，劉世澤頻繁出入該棟豪宅。本月20日早上近9點，游淑慧的助理到豪宅接游出門跑行程，游才離開3分鐘，劉也駕駛白色轎車從地下停車場駛出、前往三立上班。當晚，游、劉二人分別於8點多及9點多回到豪宅，不只如此，二人的臉書及IG，也洩漏同居戀情的痕跡。

問到是否與劉世澤交往及同居？游淑慧沒有正面回應，她告訴本刊：「我不喜歡將個人私事攤在陽光下，且選舉將至，不希望大家因為私生活的八卦，忽略我一直以來在工作上的努力，我是一個公私分明的人！」游並補充：「我已經40幾歲了，總有交朋友的權利吧！」至於劉則表示自己單身，與游只是朋友，沒有交往或同居，並強調：「我有很多朋友！」

更多鏡週刊報導
【藍營女將新戀情3】年過40嘆「空虛寂寞覺得冷」　曖昧對象卻丟4字搪塞
【藍營女將新戀情】挽手摟腰愛巢同居　直擊游淑慧熱戀三立高層
【藍營女將新戀情1】拚選戰更要顧戀情　游淑慧硬擠十分鐘甜會男總編

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
金馬獎男主角膀胱癌逝！　「影壇長青樹」楊群享壽88歲
挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死
三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人
國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊
大解封！11／7起「防疫新制」一次看　只剩這類人要隔離
今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉　變天時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

戀愛也有SOP　國民黨女將79字談三立高層：我公私分明

國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤　「最多2000元」饗購券中籤率最高

資策會執行長「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏：每天很多陌生來電

柯文哲確定租台玻大樓當「2024總統競辦」　明年初投入選舉

美女議員競選看板「遭塗鴉」發文附哭臉　杜汶澤1句話被讚爆

神秘嘉賓現身河堤音樂會　柯志恩高歌「月亮代表我的心」

「陳其邁落選會升行政院長」　韓國瑜：民進黨支持者也別太難過

國民黨搶下台南副議長　民進黨團不推人、集體缺席投票原因曝

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

載妹子跑山壓車慘摔！小白貓被甩出「漂亮後空翻」成全網焦點

戀愛也有SOP　國民黨女將79字談三立高層：我公私分明

國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤　「最多2000元」饗購券中籤率最高

資策會執行長「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏：每天很多陌生來電

柯文哲確定租台玻大樓當「2024總統競辦」　明年初投入選舉

美女議員競選看板「遭塗鴉」發文附哭臉　杜汶澤1句話被讚爆

神秘嘉賓現身河堤音樂會　柯志恩高歌「月亮代表我的心」

「陳其邁落選會升行政院長」　韓國瑜：民進黨支持者也別太難過

國民黨搶下台南副議長　民進黨團不推人、集體缺席投票原因曝

金馬獎男主角膀胱癌病逝！　「影壇長青樹」楊群享壽88歲

11／7防疫險「密切接觸」不賠！確診理賠5大QA　兆豐產限7種藥

孩童打電動有好處！　新研究曝：可改善大腦認知

台灣東奧「4金釵」出征拳擊亞錦賽　林郁婷拚同年包辦這兩金

人妻在家顧公婆遭酸「吃那麼胖不去賺錢」　老公霸氣回應被讚爆

韓妹等3年再來台灣　感嘆台北真的變了

敖犬緊擁「小10歲空姐女友」回家！全程0偽裝…街頭恩愛畫面全被拍

鴻海電動車「營收破兆」得靠老朋友　業內觀察：只要拿下鐵定起飛

虧大！小一兒7張七龍珠卡換「限量寶可夢卡」　爸一看傻眼

BMW國3深夜撞貨櫃車！駕駛受困骨折　全毀畫面曝

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

政治熱門新聞

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

「身兼7職」喊告高虹安！卓政宏狂接陌生來電

柯文哲租台玻大樓成「2024競辦」

美女議員競選看板遭塗鴉！杜汶澤1句話被讚爆

國民黨搶下台南副議長　民進黨團不推人、集體缺席投票原因曝

彰化縣議員洪本成　保住候選人資格

下午就能用！台北熊好券2.0今抽籤

蔣孝嚴緋聞案又有新戰場！　周玉蔻槓蔡玉真：你是消息來源別想逃

韓國瑜：陳其邁落選會升行政院長

國民黨女戰將「10分鐘的戀愛」直擊　硬擠甜會男總編

大安森林公園昨塞滿人！徐弘庭曝原因

國民黨女將戀愛也有SOP　79字回應熱戀三立高層

被控違法！蔣點名7綠委反問這句

河堤音樂會　柯志恩高歌「月亮代表我的心」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

直擊AV片場！幕後推手曝是台灣阿姨

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

黃子佼頭遭砸傷流血！Lulu關心笑翻

今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

即／國3聯結車追撞　BMW煞不及噴飛

不是味精！「外食口渴元兇」是它

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

巨乳女模術後搭機　血從耳朵噴出

失業男賣3隻鍬形蟲換錢　遭判6月

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

GG彎度超過「1範圍」小心了

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面