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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨搶下台南副議長　民進黨團不推人、集體缺席投票原因曝

▲台南市議會林炳利副議長在自宅病逝，台南市議會廣場的會旗將降半旗3天，以表哀悼。（圖／記者林悅攝）

▲台南市議會。（資料照／記者林悅攝）

記者陶本和／台北報導

原台南市議會副議長林炳利因病過世，儘管2022九合一大選在即，但仍辦理補選。對此，24日上午召開臨時會辦理，台南市議會國民黨團與民進黨團都發布甲級動員，但最終民進黨團則集體缺席臨時會，由國民黨推派的李文俊拿到23票當選。

針對台南市議會副議長改選一事，民進黨團總召劉米山表示，市議員的職責在於監督預算，幫市民看緊荷包，不必貪圖一個多月的副議長特別費，而勞師動眾改選，徒然浪費人民血汗錢，市議會沒審完預算，還要多拿一個多月的副議長津貼待遇，實在有礙社會觀感，因此民進黨團決議，不推派副議長補選人選，也不出席投票。

民主進步黨台南市議會黨團認為，現任議長郭信良四年前為獲取個人的政治利益，在議長選舉中帶領三位民進黨同志退黨跑票進而當選無黨籍議長，對民進黨團的傷害記憶猶新，今日更為國民黨市長候選人謝龍介公開站台宣布支持國民黨市長候選人，再次傷害整個民進黨。

民進黨團表示，日前該議長又說要帶著當時跑票的三位同志來支持民進黨提名的副議長候選人，現今台南必須拋棄如此私相授受的暗室政治，不應隨之起舞。因此，民進黨團將爭取新民意的支持、全力拚過半，開創一個開大門、走大路的新議會，務求府會同心協力照顧人民福祉。

黨團會議中經過表決蔡蘇秋金、陳秋宏、林志展、王錦德、沈震東、邱莉莉、李啟維、呂維胤、蔡筱薇、鄭佳欣、郭鴻儀、楊中成等議員及黨團三長總召劉米山、副總召李宗翰、幹事長沈家鳳共15位議員表示應不出席、不投票。

不過，黨團也有同仁有不同的看法和不同意見，其中李偉智、陳碧玉、林志聰、蔡旺詮、陳秋萍、郭清華、唐碧娥議員等同志認為必須要參與補選，黨團也予以尊重。民進黨團做成一致性決議，將不出席不投票。

對此，民進黨團向台南市民承諾，新議會正副議長之產生，絕對秉持黨團自主、民主決議的程序，堅定「要乾淨、不跑票」的原則，對全體台南市民負責。

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