歡慶縣市合併10周年　台南市議會臉書活動抽50吋電視

▲為宣傳慶祝台南縣市合併10周年感恩系列活動，市議會自11月26日起至12月2日，舉辦抽獎活動。（圖／台南市議會臉書，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會臉書粉絲團抽獎活動第三波！為宣傳慶祝台南縣市合併10周年感恩系列活動，市議會自11月26日起至12月2日，舉辦抽獎活動，只要四個步驟「按讚、分享、留言、tag好友」，就有機會抽中50吋電視、晶英酒店住宿券、AirPods、小米手環、無線充電行動電源等豐富好禮。

台南市議會表示，為慶祝臺南縣市合併10周年，府會攜手在12月24日到明年1月3日間舉辦系列活動，包括燈會精華展、議長盃寫生比賽、攝影比賽、全國儀隊競賽，還有跨年晚會及歡樂氣墊嘉年華，邀請大人、小孩一起同樂，不容錯過。希望藉由此次議會臉書粉絲專頁的抽獎活動，大家口耳相傳，讓全國各縣市民眾都來台南一遊。





台南市議會臉書抽獎活動即日起開跑，到12月2日止，只要為台南市議會臉書粉絲團按讚並加入粉絲專頁好友、公開分享活動訊息，在活動貼文底下留言「升格10周年鄉親議起來」，再tag兩位好友（@好友臉書姓名）就可參加抽獎，抽獎機會一人限一次。

活動截止後，將在12月3日星期四下午3時進行線上直播抽獎，中獎名單將於臉書粉絲專頁上公告。獎品包括50吋電視2台、晶英酒店住宿券3張、AirPods 2個、小米手環5個、無線充電行動電源5個，這是今年最後一波抽獎，快來參加。

台南市議會指出，議會不會主動致電或以任何私訊方式聯絡得獎者，請得獎者在開獎後3天內自行以私訊方式回傳姓名、連絡電話、郵遞區號及地址，期限內未回覆者視同放棄得獎權益，不再另行通知。更多活動詳情請上「台南市議會」FB粉絲團（http://www.facebook.com/at.tncc/ )查詢。

5色可選、穿搭容易