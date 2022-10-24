輔選催出韓粉激情！韓國瑜對2024大位表態：黨魁要派出最強者參選

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者蘇晏男攝）



記者鄭佩玟／台北報導

九合一選舉如火如荼，曾經掀起「韓流」旋風的前高雄市長韓國瑜，最近頻頻為國民黨籍候選人站台、影片助陣，被問到是否劍指2024大位？韓國瑜今（24）日晚間接受接受《少康戰情室》專訪時明確表態，「完全沒有計劃」，只會扮好啦啦隊長的角色；韓國瑜更意有所指點名「國民黨負責人」，面對2024要打開心胸，要派出最強者參選。

韓國瑜復出後跑遍北中南輔選，睽違4年「韓流」再度來襲，催出韓粉激情。對此，主持人趙少康直接提問，2024還要選總統？韓國瑜則秒回，「沒有，完全沒有這個計畫。」韓國瑜發揮久未見的「韓式幽默」，結婚要靠自己，選舉要靠眾人，「進洞房花燭夜跟選舉完全不一樣，從沒聽過新郎結婚之後身體不舒服，麻煩你幫我進洞房花燭夜，那是不可能的事情」，但選舉就像打籃球，有前鋒後衛、教練，是團體作戰。

「我再繼續當籃球隊長就是大傻瓜！」韓國瑜說，2020年自己曾當過籃球隊隊長，但好漢不提當年勇，何況當年未必勇！「停留在那個點讓自己不快樂，我就是當促銷員」。

韓國瑜更說，現在國民黨討論2024都是不好的，就跟打麻將，清一色不能打，要打湊一色，現在國民黨想打清一色是沒辦法的，「還在想過去強大無比？錯！現在孱弱，國民黨主席要想一想，民進黨執政下貪官汙吏那麼多，都要思考台灣還能這樣下去嗎？」