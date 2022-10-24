綠空鐵道下1.2km創意文化風　台中跨領域混搭登場

▲台中市文化局長陳佳君（左1）表示，市府在長達1.2公里的綠空鐵道下方，舉辦創意混搭風格的展覽，時間從10月28日至11月6日。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市鐵道高架化後，下方不再被分隔兩地，交通更便利，多出來的空間成了附近居民休憩的最愛，台中市文化局今年以「Taichung Hybrid跨域混搭」為主題，自10月28日至11月6日在綠空鐵道南段展出，活動規劃5大主題展間、5座戶外裝置、5位跨域媒合插畫家、2場特色主題日、4場文創市集、4場美學體驗DIY及16組音樂表演，歡迎民眾一起漫步在台中新舊融合的綠空鐵道，體驗獨特創新的混搭文化。

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台中綠空鐵道已完工，目前開放鐵道南段，從互助街至林森路約1.2公里，北段至進德路則尚未開放。

文化局長陳佳君表示，去年綠空鐵道10天活動期間，共吸引14萬人次到場參觀，今年改採混搭風格，結合5種不同領域，呈現台中的多元與驚奇，希望參觀人數比去年還多。

文化局說明，這次以「城市聲景」、「工藝生活」、「奇幻森林」、「火煉創生」及「混搭台中」等為策展主題，加上以5種感官的視覺、嗅覺、觸覺、聽覺、味覺，作為戶外裝置主軸，藉由五感體驗，讓民眾體驗「台中感」，進而產生不同意義的對話。

此外，今年也邀請5名跨域媒合插畫家，將台中獨有的元素透過不同的插畫風格表現出來，如良根的「綠川及吊腳樓」、BaNAna 阿蕉的「台中爵士音樂城」、Afu的「大白兔與鈴蘭花」、AminWu的「舊城區的摩登時代」和YuanChi的「快樂去野餐」。

除了裝置藝術、插畫之外，台中知名市集品牌-舊物盛典、文青必去巷弄散策市集品牌-綠光小市，以及全台最多民眾追蹤的市集品牌-邊緣工事，也將在10月29、30日及11月5、6日兩個周末擺攤，歡迎民眾一起到綠空鐵道悠閒逛市集、挖寶，同時感受自在輕鬆的氛圍。