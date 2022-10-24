關渡宮水岸爆自行車糾紛！美女所長率隊赴現場...態度積極獲表揚

記者黃宥寧／台北報導

人美又積極！北市關渡派出所接獲報案，指出關渡宮水岸廣場有人打架，所長陳以雯立刻帶隊前往支援，到場另一方已離開，在場的李女、陳女解釋，有對夫妻帶小孩騎腳踏車，但雙方腳踏車有所碰撞，對方卻態度惡劣、口出惡言，所長釐清事由後，調閱監視器、尋人，並主動關心李、陳傷勢告知相關權益，事後2人也投書市府表揚，給予關渡派出所高度肯定。

▲北市北投區關渡宮水岸，爆發一起自行車糾紛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

關渡所所長帶隊前往了解，李女（45歲）及陳女（52歲）表示，與一對帶小孩騎腳踏車夫妻發生爭執，雙方腳踏車有所碰撞，但對方卻態度惡劣、口出惡言，所長迅速了解案情後，立刻分工指派同仁去附近找尋相對人及調閱周遭監視器畫面。

▲北市關渡派出所所長陳以雯對民眾報案不管大小案，抱持不鬆懈心態積極處理。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事後，李女、陳女表示不願提出告訴，但所長仍主動透過通訊軟體留下相關資料、影片，同仁以同理心關心民眾傷勢並告知相關權益。

這樣積極舉動，讓李、陳女備感窩心，故透過「1999台北市民當家熱線」、投書市府表揚，認警方不推諉，勇於任事、處事明快、深具同理心，讓市民感到很安心，也給予關渡派出所肯定。

對此，北投分局呼籲，如發生車禍或其他行車糾紛，應立即請求警方協助，切勿意氣用事衍生不必要事端。而民之所需為警之所趨，警方也會秉持遇事不推諉，以同理心的態度、積極處事的信念，持續努力。