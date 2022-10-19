中東迎來首對大貓熊　「四海」、「京京」將在卡達旅居15年

▲大貓熊「四海」、「京京」即將前往卡達。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

配合即將開幕的卡達足球世界盃，2020年中國大陸和卡達協議，以「保護研究合作」的方式，將運送2隻大貓熊到卡達。18日下午，載著大貓熊「四海」及「京京」的車隊緩緩駛出位於四川的中國大貓熊保護研究中心雅安基地，這2隻大貓熊將乘坐專機前往卡達。

根據中卡兩國達成的大貓熊保護研究合作協議，這2隻大貓熊將在接下來的15年旅居卡達，這是中東地區迎來的首對大貓熊。

大貓熊「四海」是長相甜美文靜的「小姑娘」，2019年7月26日出生於貓熊中心臥龍神樹坪基地；大貓熊「京京」是聰明愛爬樹的「大男孩」，2018年9月19日出生於貓熊中心臥龍神樹坪基地，後生活在雅安基地。

▲大貓熊「京京」。（圖／新華社）

為陪伴和幫助大貓熊適應新環境，貓熊中心派出了經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機前往。一個多月前，貓熊中心對2隻大貓熊實行了隔離檢疫和體檢，健康狀況均良好。中方還多次派專家團赴卡達對場館進行現場指導和實地評估，協助卡方組建了專業的大貓熊飼養管理團隊，並完成主食竹供應保障。

卡達政府為迎接大貓熊「四海」、「京京」，精心建造了大貓熊館。2隻大貓熊將分別擁有帶空調的運動場、室內展廳、獨立的「臥室」。

▼大貓熊「四海」。（圖／新華社）