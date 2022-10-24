當兵感染什麼最崩潰？網點名大魔王是「它」：拖一個多月才好

▲當兵期間經常互相傳染疾病。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



實習記者林郁婷／綜合報導

大部分男性都有當兵的經驗，而當兵的生活常會遇到不少有趣或令人頭痛的事。一名網友就表示，當兵時因為每天都24小時在一起，所以被傳染感冒相當正常，就連幫他診療的醫生也被傳染過香港腳，好奇大家在當兵時被傳染過什麼疾病，不少人點名「它」是大魔王，得超過一個月才痊癒。

一名男網友在PTT以「當兵時被傳染什麼」為題發文，表示當兵時所有人24小時待在一起，傳染感冒再正常不過，加上衣物也都是一起洗，就連看醫生時，醫生也說他曾被傳染香港腳，讓他忍不住好奇詢問其他網友「當兵時被傳染什麼？」

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貼文一出立刻引起網友熱議，不少人都覺得是新冠肺炎，「肺炎，過年放假回家掛急診」、「新訓時得肺炎燒到快40度」、「新冠肺炎啦害我延後撥交」。也有人點名流感才是大魔王，「流感吧，一個中全連中」、「進去被感染一個多月才好」、「感冒阿幾乎每個人都中，都兩三週以上好」。

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